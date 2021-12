Carmen Salinas y Thalía compartieron un set de grabación en más de una ocasión. | Fuente: Instagram / Thalía

Tras la muerte de Carmen Salinas, ocurrida el 10 de diciembre, Thalía recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje emotivo y una serie de imágenes que dan muestra de su amistad con quien consideró su "gran maestra".

En su cuenta de Instagram, la actriz y cantante mexicana publicó fotografías de los momentos que vivió junto a la fallecida intérprete. Ambas tuvieron oportunidad de actuar en las telenovelas "María Mercedes" (1992) y "María la del barrio" (1995), donde Carmen Salinas interpretó a Doña Filo y Agripina Pérez, respectivamente.

"Celebro tu hermosa vida, Carmelita. Lo hiciste todo y a tu manera. Fuiste una gran maestra, compañera, amiga y persona conmigo. Siempre que nos juntábamos después de esas largas horas de grabación, la pasábamos 'bomba' como tú decías, siempre bailando, riendo y compartiendo historias", escribió Thalía al inicio de la descripción que acompaña las instantáneas.

Thalía rememoró sus "inevitables ataques de risa" con Carmen Salinas cuando grababan "María la del Barrio". "Incontrolables junto con René Muñoz, desquiciábamos a Beatriz Sherida, nuestra directora", señaló.

Por último, se mostró agradecida con su par por la devoción que mostró a su trayectoria. "Gracias por tanto y por tu sinceridad y amor a tu carrera que nos dio tanto. ¡Te queremos, Carmelita! Mucha luz y amor a tu familia", agregó.

La muerte de Carmen Salinas

La actriz mexicana Carmen Salinas, veterana estrella de las telenovelas y el cine, falleció la noche del jueves, informó su familia a través de redes sociales.

"Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre del 2021", señaló su familia en un mensaje acompañado de una imagen de la intérprete.

Carmen Salinas, de 82 años, había sido ingresada de urgencia hace un mes en un hospital de Ciudad de México debido a una hemorragia cerebral, causada por hipertensión, que la mantuvo desde entonces en coma.

La familia agradeció los mensajes de apoyo y muestras de "cariño y respeto" expresadas a la actriz por sus colegas y el público.

Nacida el 5 de octubre de 1939, Carmen Salinas era originaria de la norteña ciudad de Torreón. Debutó en 1964 en la telenovela "La Vecindad", del legendario director y productor Ernesto Alonso.

Era un rostro conocido de la televisión tras aparecer durante décadas en numerosos culebrones de Televisa, como "María la del Barrio" (1996), protagonizada por Thalía, "Abrázame muy fuerte" (2001) o "Cuando el amor manda" (2013).

También participó en exitosas cintas mexicanas como "Danzón" (1991), "Todo el poder" (1999) y la producción estadounidense "Man On Fire", protagonizada por Denzel Washington.

