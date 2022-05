Carmen Villalobos negó separación con su esposo Sebastián Caicedo. | Fuente: Twitter

La actriz colombiana Carmen Villalobos descartó que su matrimonio con Sebastián Caicedo haya llegado a su fin. Si bien sus fanáticos comenzaron a especular que ya no estaban juntos, porque no subían fotos de ambos, la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” respondió a las dudas:

“Lo que pasa es que cuando siempre has mostrado la relación y cuando ha sido como muy público, es un poquito como raro ya no vernos. Eso fue una decisión que tomamos desde principio de año como separar las carreras, separar los seres humanos, pues porque él sigue teniendo su vida, yo sigo teniendo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando como rollos, entonces decidimos como ya que no nos vean juntitos”, comentó para el programa MezcalTV.

Asimismo, Carmen Villalobos indicó que cada uno está realizando sus sueños y eso no significa que estén separados: “Sí, decidimos como dejar descansar de alguna manera las redes sociales de la relación. Pero no, ahí estamos”, agregó.

Tras la aclaración, la colombiana sostuvo que su esposo Sebastián Caicedo está trabajando en sus proyectos personales mientras que ella está en las grabaciones de ‘Hasta que la plata nos separe’:

“Él está en Bogotá en sus proyectos. Ahorita está como muy metido en el tema espiritual y de motivación, cosa que me parece superchévere”, finalizó.

Carmen Villalobos deja atrás las narconovelas

'Café con aroma de mujer' tiene una nueva versión y está protagonizada por Carmen Villalobos y William Levy. De esta manera, la artista dejará atrás su paso por las narconovelas, como 'Sin senos no hay paraíso', mientras que el cubano regresó a los melodramas después de una pausa de siete años.

La producción original convirtió a su protagonista, Margarita Rosa de Francisco, en una estrella de talla internacional. Mientras que con la versión mexicana, 'Destilando amor', la exprimera dama Angélica Rivera ganó su apodo de 'La gaviota'. El nuevo proyecto, titulado 'Café', se grabará en Colombia.

Hasta ahora, Carmen Villalobos ha sido la actriz que más números uno de ráting le ha dado a Telemundo, con sus participaciones en 'El señor de los cielos' y 'Sin senos no hay paraíso'. Por su parte, William Levy trabajó con Televisa, por casi una década, con telenovelas como 'Sortilegio' y 'Triunfo del amor'.

La química de la pareja se demostró en la película 'El fantasma de mi novia', que rodaron en la República Dominicana en 2018.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x03 Las infidelidades más comentadas e impactantes de la televisión y el cine

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.