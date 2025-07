'Chechito' en 'El valor de la verdad': Xiomy Kanashiro, Leslie Shaw y más revelaciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante Sergio Romero, 'Chechito', será el próximo invitado en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Sergio Romero, conocido artísticamente como 'Chechito', será el próximo invitado en El valor de la verdad este domingo 27 de julio. El cantante peruano de cumbia se sentará en el sillón rojo para responder ante las preguntas del polígrafo sobre sus presuntos encuentros con Xiomy Kanashiro, Leslie Shaw, entre otras revelaciones de su vida.

“¿Estuviste en un Airbnb con Xiomy Kanashiro?”, le preguntó Beto Ortiz, conductor del programa, a 'Chechito'. “Ella tuvo que irse porque tenía cosas que hacer”, expresó el artista quien fue recriminado por el periodista por no decir la verdad. “Le dijiste: ‘quédate un ratito más para brindar’”, le dijo el comunicador. “Al final nos quedamos un rato más para compartir un rato”, confesó el joven cantante.

En octubre de 2024, Xiomy Kanashiro protagonizó el videoclip Chica Mentirosa, el primer tema inédito de 'Chechito'. Los dos artistas actuaron juntos en el video mostrando una gran química en escenas románticas. Actualmente, la bailarina y conductora de televisión mantiene una relación sentimental con el exfutbolista Jefferson Farfán.

“¿Tocaste para una banda de choros?”, fue otra de las preguntas que respondió el intérprete de canciones de chicha. “Le apunta al escenario. Suena un balazo y toda la gente se abrió y a quien le caiga”, expresó ‘Chechito’ revelando una peligrosa experiencia.

Sergio Romero, 'Chechito', hablará de Xiomy Kanashiro en el programa El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (xiomykanashiro)

‘Chechito’ contará sobre supuesto ‘affaire’ con Leslie Shaw

Sergio Romero, ‘Chechito’, contará sobre un supuesto ‘affaire’ que habría tenido con la cantante peruana Leslie Shaw, quien días atrás estreno su tema Tanto amarnos tanto junto con Armonía 10.

“¿Tuviste un affaire con Leslie Shaw?”, fue otra de las cuestiones que responderá ‘Chechito’ en El valor de la verdad. “Sí, estuve con ella”, contestó el cantante.

“Estabas en una situación comprometedora en la que podría haber algún tipo de manifestación”, sostuvo Beto Ortiz, quien recibió una respuesta nerviosa de parte de Sergio Romero. “(Risas) Ya sé a dónde vas (…) Ella me dijo 'agarra con confianza'”, acotó.

En la parte final del avance, ‘Chechito’ explica que “no sabía” que hacer con su dinero por lo que decidió comprarse un lujoso auto deportivo. “No sabía qué hacer con tanto dinero, Beto. No tenía cocina, refrigeradora, televisor, ni muebles. No tenía nada, pero yo quería un carro deportivo”, declaró.

'Chechito' hablará de un supuesto ‘affaire’ con la cantante Leslie Shaw en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (leslieshaw)

'Chechito' admitió haber salido con dos anfitrionas venezolanas

'Chechito' estuvo envuelto en medio de una polémica luego de que una joven anfitriona venezolana lo señalara de haber salido con su amiga al poco tiempo de haber terminado un romance con ella.

La anfitriona, de nombre Yuli Lobo, expresó su sorpresa al enterarse de que el joven cantante de 19 años estuvo saliendo con una de sus mejores amigas llamada Roxy Machado, una bailarina venezolana, que al igual que ella, se dedica a desfilar en bares, discotecas, entre otros eventos de marcas.

“Él (Chechito) y yo estábamos saliendo. No funcionó y lo dejamos ahí. Anoche me entero de que mi querido Chechito salió con mi amiga. Ella se llama Roxy Machado (…) Éramos amigas. Ella era como mi 'pañito de lágrimas'”, declaró la joven en Magaly TV: La Firme.

Por su parte, Sergio Romero, 'Chechito', aclaró que no sabía que Yuli y Roxy eran amigas y que empezó a salir con esta última tras concluir su romance con la primera.

“No sabía que eran amigas. Me dejé llevar porque me gustó la chica (Roxy). Empecé a salir con ella. Mi error fue escribirle a Yuli. No hacía nada malo. Solo hablarle, pero se puede malinterpretar”, manifestó el cantante de cumbia al programa de Magaly Medina.

