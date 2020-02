Caroline Flack, expareja del integrante de One Direction y presentadora televisiva, falleció este sábado en su departamento en Londres. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Tolga Akmen

Inesperada. Así podría calificarse la muerte de Caroline Flack, ocurrida este 15 de febrero. La familia de quien fuese la exnovia de Harry Styles y también presentadora del programa “Love Island” confirmó su deceso tras enviar un comunicado a la prensa británica.

“Podemos confirmar que Caroline ha fallecido hoy”, dijo un representante de la familia. De acuerdo con el medio Daily Mail, la conductora de televisión fue hallada sin vida por su padre en un departamento, ubicado en Londres (Reino Unido) donde residía.

Los allegados a Flack pidieron a la prensa que guarden distancia para poder lidiar con “este momento difícil”. Aunque las autoridades no han confirmado las causas de su muerte. No se descarta que se trate de un posible suicidio.

FLACK EN LA MEMORIA

Según el mencionado diario británico, Caroline Flack había regresado a Londres luego de ser arrestada en Los Ángeles por, supuestamente, agredir a su pareja Lewis Burton. El 4 de marzo debía dar sus declaraciones ante el juzgado estadounidense.

Dichos problemas la distanciaron de “Love Island”, programa que conducía desde el 2015. Flack fue declarada inocente durante una comparecencia en diciembre del año pasado y, como lo hizo saber Burton en su cuenta de Instagram, ambos continuaban juntos entonces.

Como consignó Daily Mirror, la exnovia del exmiembro de One Direction fue “imposible de encontrar la felicidad” a pesar de que había alcanzado el éxito profesional. Y es que Caroline Flack también presentó otros programas exitosos como “Factor X” y “Britain’s Got More Talent”.

La recordada presentadora y Harry Styles mantuvieron una polémica relación en el 2011, pues ella tenía 31 años mientras que el cantante aún era menor de edad, con 17 años.