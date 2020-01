Harry Styles dejó una cuantiosa propina después de salir a comer con Adele y James Corden. | Fuente: Instagram

Los cantantes Adele y Harry Styles fueron captados, el pasado fin de semana, de vacaciones en Anguila, una playa del Caribe. ¿Qué hicieron allí? Si bien no se tienen muchos detalles, se supo que fueron a un restaurante donde dejaron una generosa propina.

El ex One Direction dejó US$ 2,020 de propina por una comida de US$ 472.50 comentó (entusiasmado) un empleado del local. Él compartió, en Instagram, una foto de la cuenta que incluía una nota a mano del cantante con la frase "¡feliz Año Nuevo!".

Junto a Adele y Harry Styles también estaba su amigo, el presentador James Corden. El empleado del restaurante también compartió algunas fotos que se tomó con las celebridades.

"Gran noche con mis grandes amigos Corden y Styles. ¡Salud!", escribió junto a una imagen grupal. En otra, se sorprendía por aparecer al lado del ex One Direction y con el conductor británico colándose detrás.

Luego de las vacaciones juntos, los rumores de una posible colaboración entre los cantantes ha crecido. Se sabe que Adele está preparándose para lanzar su cuarto álbum de estudio, el primero en cinco años. En tanto, Harry Styles recientemente publicó su disco "Fine Line", con el que anunció una nueva gira y llegará al Perú el próximo 17 de octubre.

En el pasado, el ex One Direction ha hablado calurosamente de la intérprete de "Hello". "Creo que ella lidera con el ejemplo. Ella es la más grande, más increíble, es la mejor así que debería ser la más grande. Ella es buena, me gusta cómo hace todo, se ve muy bien", comentó, en el 2017, según NME.

NUEVO LOOK

La talentosa cantante, que el año pasado se separó de su esposo Simon Konecki, causó revuelo cuando fue captada con un nuevo look en la fiesta de cumpleaños del cantante Drake.

En ese momento, Adele publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que hacía alusión a su cambio físico y la ruptura amorosa que atravesó: "Solía llorar pero ahora sudo", escribió.