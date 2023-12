Céline Dion ha perdido el control de sus músculos, reveló su hermana

Hace casi dos meses, la reconocida cantante Céline Dion captó la atención del público al hacer una breve aparición durante un partido de hockey en Las Vegas, generando especulaciones sobre un posible regreso a la escena musical. Sin embargo, la realidad es más compleja de lo parece.

En diciembre de 2022, la intérprete de My Heart Will Go On reveló al mundo que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una rara condición de salud que le provoca intensos dolores y espasmos musculares. Esta noticia llevó a la cancelación de sus presentaciones, sumiendo a sus seguidores en la preocupación.

El estado de salud de Céline Dion

Recientemente, Claudette, la hermana de Céline Dion, ofreció más detalles sobre la situación actual de la artista. Según dijo, la enfermedad ha progresado a tal punto, que la cantante ha perdido el control de sus músculos. A pesar de este panorama, Céline sigue trabajando incansablemente.

"Ella trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada", expresó Claudette en una entrevista con el diario francés 7 Jour.

A pesar de los obstáculos, Céline Dion no ha perdido la esperanza de volver a los escenarios y reencontrarse con su público.

"Es cierto que, en nuestros sueños y en los de ella, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado está? No lo sé. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Eso es lo que quiero entender. Dado que es un caso entre millones, los científicos no han investigado mucho", precisó.

Agradecida con los fans de Céline Dion

En medio de estos desafíos, la familia de Céline Dion agradeció el constante apoyo y cariño de los fans. Claudette reveló que a diario reciben mensajes de aliento y muestras de afecto, no solo en las redes sociales, sino también a través de Maman Dion, una fundación que ambas hermanas fundaron para la investigación de esta enfermedad.

"¡Si supieras cuántas llamadas recibimos en la fundación para saber de Céline! La gente nos dice que la aman y oran por ella. Recibe tantos mensajes, regalos, crucifijos benditos", concluyó.

¿Qué enfermedad sufre Céline Dion?

Céline Dion sufre el llamado Síndrome de la persona rígida, una enfermedad autoinmune que ataca a ciertos músculos, y produce una contracción involuntaria, sostenida y dolorosa en diferentes partes del cuerpo con una serie de espasmos musculares cuando la persona, por ejemplo, se pone de pie o trata de caminar, así lo explicó en RPP el doctor Carlos Cosentino, jefe de la unidad de trastornos del movimiento del Instituto de Ciencias Neurológicas.

La célebre cantante Céline Dion sufre una enfermedad neurológica que le ha obligado a cancelar su gira europea de 2023, informó hoy el Festival Páleo de Nyon (Suiza), uno de los escenarios donde la artista canadiense tenía previsto actuar el 17 de julio del próximo año.

El especialista señaló que esta enfermedad, considerada como rara, puede presentarse en cualquier persona y sin previo aviso, incluso en niños es difícil de diagnosticar. Puede afectar a la espalda, una pantorrilla, las dos piernas o un brazo, no es todo el cuerpo. La prevalencia es un caso en un millón.

En el Perú, no existe una estadística de estos casos. El tratamiento es costoso y se realiza con inmunoglobulina.