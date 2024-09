Chad McQueen, actor de 'Karate Kid', murió a los 63 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chad McQueen, conocido por su papel de Dutch en la icónica franquicia de películas Karate Kid, murió a los 63 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en las redes sociales del actor.

De acuerdo con el portal TMZ, McQueen murió el miércoles en su rancho en Palm Desert, California, a causa de una falla orgánica. Había sufrido una lesión hace varios años que derivó en un deterioro progresivo de su salud, lo que finalmente provocó su deceso.

En su comunicado, sus hijos lamentaron su pérdida: "Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, Chad McQueen. [...] Su pasión por las carreras no solo destacó su talento excepcional, sino que también sirvió como una forma de honrar el legado de su padre, un testimonio de los valores que le inculcaron. Nos transmitió su pasión, conocimiento y dedicación, y continuaremos no solo con su legado, sino también con el de nuestro abuelo".

La familia también solicitó privacidad mientras enfrentan este difícil momento.

¿Quién era Chad McQueen?

Chad McQueen era hijo del legendario actor Steve McQueen, también conocido como The King of Cool, recordado por sus papeles en películas como The Great Escape, Bullitt y The Magnificent Seven.

Chad no solo siguió los pasos de su padre en la actuación, también hizo una carrera como piloto de carreras, participando en competencias como la Baja 1000 y Motocross. A los 12 años, ganó el World Mini Grand Prix.

Aunque McQueen se alejó de la actuación, permaneció en el recuerdo de los fans de Karate Kid. Muchos fans de la franquicia también lamentaron que el actor no haya podido retomar su papel en la reciente temporada de la serie Cobra Kai.

