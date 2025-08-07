Katy Jara no descarta un reencuentro con Agua Bella, pero solo si se cumple una condición

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Katy Jara expresó su disposición a participar en un posible reencuentro con Agua Bella, agrupación musical a la que perteneció en sus inicios. Sin embargo, aclaró que solo lo haría si se le permite predicar su fe al público.

"Ya no canto música secular. Si me invitan al reencuentro de Agua Bella, sería para predicar. Si me dicen: 'Katy, queremos invitarte para que cuentes tu testimonio, para que saludes, para que prediques', entonces esa sería la única razón por la que yo pueda asistir a un evento secular", señaló la artista durante una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok.

En ese sentido, Jara mencionó que no se cierra a participar en eventos públicos o mediáticos, siempre que tenga la oportunidad de compartir su mensaje.

"Yo voy a ir, porque somos luz y tenemos que ser luz donde nos paremos, pero para predicar al Señor. Cuando me invitaron a televisión y radio, como un año atrás, todo el tiempo hablé sobre esta nueva etapa y prediqué al Señor; no hablo de otras cosas", agregó.

¿Por qué Katy Jara se volvió cristiana?



Hace unos meses, Katy Jara habló del proceso personal y espiritual que la llevó a alejarse del espectáculo y la farándula para entregarse al religión. Según su testimonio, el cambio comenzó luego de enfrentarse a una situación crítica sobre la salud de un ser querido.

"Yo empecé a recurrir a médicos, buscando solucionar ese tema, y no encontraba solución; más bien, las cosas empeoraban", recordó en entrevista con Día D.

Al no encontrar una solución médica y ver cómo el estado de esa persona empeoraba, la artista pasó a cuestionar su fe.

"A veces, cuando tú amas tanto a alguien de tu familia, quisieras que te pase a ti, que no sean tocados ellos. Yo cuestionaba: ¿por qué a esa persona?, ¿por qué no a mí? Si yo podría resistir, pero alguien, de repente pequeño, es más vulnerable. Yo le propuse al Señor. Le dije: 'Señor, pongo mi corazón en tus manos, y tú pon lo que tú quieras de mí, y yo lo hago'", comentó.



Fue así como Katy Jara inició el camino que transformó por completo su vida. Actualmente vive en Piura y ha dejado atrás su etapa como estrella de la cumbia para subirse a otros escenarios con el propósito de predicar su fe.



"Todos mis días de angustia, de llorar, de buscar, todos los días de oración... de pronto, un 22 de diciembre del 2021, me desperté (...) y simplemente ya no era yo", aseguró.

¿Quién es Katy Jara y a qué se dedicaba antes de predicar su fe?

Katy Jara Vásquez nació en la ciudad de Trujillo el 6 de abril de 1985. A los cinco años comenzó a cantar música andina y, más adelante, música criolla. Su carrera profesional dio un gran paso cuando, a los 18 años, viajó a Lima para competir en el programa de televisión Super Star. Poco después, fue seleccionada en un casting para formar parte del popular grupo de cumbia femenina Agua Bella.

Tras su paso por la agrupación, Jara inició una carrera como solista con su propia banda, Katy Jara & Banda Mix.

En 2012, incursionó en la actuación para la televisión, y en 2014 participó como entrenadora en Yo Soy Kids. Un año después, comenzó a conducir el programa musical Domingos de Fiesta, transmitido por TV Perú. En 2021, volvió a la conducción con La Voz Cantante, programa que compartió con George Iglesias y Stephanie Orúe, también emitido por la misma señal.

Katy Jara sorprendió a su público en mayo de 2022 al anunciar su retiro de la música tropical para dedicarse por completo a la vida cristiana. Un mes después, lanzó su primer sencillo de música religiosa, marcando así el inicio de una nueva etapa en su vida y carrera.

