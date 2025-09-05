Últimas Noticias
Charly García y Lionel Messi protagonizaron un histórico encuentro tras el partido entre Argentina y Venezuela

La imagen del emotivo encuentro entre Charly García, Lionel Messi, Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul.
La imagen del emotivo encuentro entre Charly García, Lionel Messi, Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul. | Fuente: Instagram: Chiqui Tapia
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Tras atender a la prensa, el astro argentino se retiró del Monumental de River junto con el artista. Antes de que cada uno tomara su propio camino, Charly García se acercó al automóvil de Lionel Messi, lo tomó de la mano y se despidió.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lionel Messi disputó su último partido de Eliminatorias con la camiseta albiceleste frente a Venezuela, rumbo al Mundial 2026. Como era de esperarse, el Estadio Monumental de River Plate se colmó de hinchas, que no quisieron perderse la histórica jornada. Entre ellos, estuvo el cantante Charly García, quien logró reunirse con campeón del mundo.

Según informó La Nación, el músico asistió en silla de ruedas y se ubicó en un sector preferencial para seguir el encuentro que Argentina ganó por 3-0 ante la ‘Vinotinto’. Una vez finalizado el partido, García ingresó al vestuario, donde se fotografió con Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La emotiva despedida de Lionel Messi y Charly García

Tras atender a la prensa, el astro argentino se retiró del estadio junto con el artista. Antes de que cada uno tomara su propio camino, Charly García se acercó al automóvil de Lionel Messi, lo tomó de la mano y se despidió: "Chau, que Dios te bendiga". También llegó a despedirse de Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, quien observaba la escena desde el vehículo.

De acuerdo con el medio, Lionel Scaloni, director técnico de la 'Albiceleste', confirmó que el capitán argentino no viajará a Ecuador para el último compromiso de Eliminatorias 2026 para que pueda descansar.

"Hizo un esfuerzo enorme y merece estar con su familia. Terminó agotado y cargado de emociones. Tendría que haber salido, pero decidió seguir por lo que significaba el partido", explicó el entrenador.

Charly García anuncia colaboración histórica con Sting

Hace unos días, el ídolo del rock argentino anunció una colaboración musical con Sting, que será estrenada en los primeros días de octubre.

"Lo estoy haciendo a mi manera", escribió Charly García en una publicación compartida con la cuenta oficial del exlíder de la banda británica The Police en Instagram.

Durante su última visita a Buenos Aires, en febrero pasado, Sting compartió con García una charla en camarines y luego una cena con amigos.

Ese encuentro tuvo lugar en el marco de la gira Sting 3.0, una serie de conciertos que también lo trajo a Perú y en los que el músico británico repasó los grandes éxitos de su carrera.

Tags
Charly García Lionel Messi Argentina Mundial 2026 Eliminiatorias 2026

