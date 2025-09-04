Revelan la causa de muerte del investigador paranormal que participaba en la gira de la muñeca Annabelle

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dan Rivera, un exmiembro del ejército de Estados Unidos e integrante de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR), falleció el 13 de julio en Gettysburg, Pensilvania, un día después de participar en un evento en el que se exhibió a Annabelle, la famosa muñeca de trapo supuestamente poseída y que inspiró una serie de películas de terror.

Rivera, de 54 años, se encontraba de gira con sus colegas para mostrar al público el juguete que permanece en una vitrina de cristal en la casa de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, actualmente convertida en museo.

La historia de Annabelle comienza en 1968, cuando una estudiante de enfermería recibió la muñeca como regalo. Desde ese momento, ella y su compañera de cuarto comenzaron a notar sucesos extraños y recurrieron a una médium para tratar de resolver el misterio.

"La médium les dijo que la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña llamada Annabelle", indica la NESPR en su portal oficial. "Las dos intentaron aceptar al espíritu y complacerlo, pero este respondió con malicia e intenciones violentas".

Posteriormente, Ed y Lorraine Warren tomaron la muñeca y la colocaron bajo resguardo.

Así fue hallado el cuerpo sin vida del investigador paranormal

De acuerdo con People, un informe de la Policía Estatal de Pensilvania señaló que recibieron el reporte de un hombre hallado sin vida en su habitación por empleados de un hotel; sin embargo, no se observó nada inusual ni sospechoso en la escena.

Por otro lado, el forense del condado de Adams, Francis Dutrow, dijo que Rivera había estado con colegas esa mañana, pero comentó que se sentía mal y decidió regresar a su habitación. No estaba claro qué lo aquejaba.

Tras la noticia, la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra emitió un comunicado:

"La pasión de Dan por lo paranormal se basaba en un genuino deseo de educar, ayudar y conectar con los demás, ya fuera a través de redes sociales, convenciones o investigaciones con familias locales que buscaban comprensión y paz", expresó la organización. "Sabemos que el trabajo de Dan inspiró fascinación y curiosidad en muchos, pero por encima de todo, fue padre, esposo devoto y amigo leal, alguien que significaba el mundo para quienes lo rodeaban".

La causa de muerte de Dan Rivera

A casi dos meses de lo ocurrido, las autoridades informaron que la causa de muerte del investigador paranormal, Dan Rivera, estuvo relacionada con problemas cardíacos y fue determinada como natural.

"El señor Rivera tenía un historial conocido de problemas cardíacos, lo cual fue consistente con los hallazgos. También se confirmó que Annabelle no estaba presente en la habitación al momento de su fallecimiento", precisó Dutrow, forense del condado de Adams.

Rivera tenía más de diez años de experiencia en el campo de la investigación psíquica. Nació en Bridgeport, Connecticut, y fue testigo de fenómenos paranormales desde joven en su propio hogar.

También sirvió en el Ejército de Estados Unidos y tenía conocimientos sobre santería, ritos y rituales.