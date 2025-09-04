Charlie Sheen admite que arruinó 'Two and a Half Men' y quiere reivindicarse ante Jon Cryer: "Espero verte"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante ocho años, entre 2003 y 2011, la comedia Two and a Half Men, protagonizada por Charlie Sheen y Jon Cryer, fue una de las producciones más exitosas de la televisión estadounidense. Sin embargo, en 2011, la serie atravesó una crisis cuando las adicciones de Sheen llegaron a un punto crítico, lo que llevó a su despido. Posteriormente, fue reemplazado por Ashton Kutcher y el programa continuó tres temporadas más.

Ahora, a sus 60 años recién cumplidos, Charlie dice que lleva ocho años sobrio y ha decidido recordar esa tormentosa etapa en sus memorias The Book of Sheen y en el documental de Netflix aka Charlie Sheen, que incluye los tetimonios de sus exesposas, Denise Richards y Brooke Mueller, su amigo Sean Penn y el propio Jon Cryer.

En ese contexto, la revista People conversó con Sheen, quien se refirió a la participación de Jon Cryer en su documental. Dijo que no pudo invitarlo personalmente porque no tenía su nuevo número, pero luego de escuchar su declaraciones, intentó contactarlo para darle las gracias.

"La única razón por la que no lo llamé fue porque no tenía su número actualizado, así que el director se comunicó con él. Pero cuando vi todo lo que Jon dijo, con tanta honestidad y compasión, le escribí y le dije: 'Oye, gracias por tus aportes y lamento que no hayamos hablado directamente. Espero verte en algún momento'", comentó, aunque todavía no ha recibido respuesta de su excompañero.

"Creo que escribí al número equivocado. No es que Jon no haya respondido, él es súper responsable con esas cosas. Así que si estás leyendo esto, Jon, mándame tu nuevo número por DM", acotó.



Charlie Sheen respalda el testimonio de Jon Cryer

Charlie Sheen reconoció que Jon Cryer tenía razones para estar molesto por su comportamiento en las últimas temporadas de Two and a Half Men, ya que sus problemas afectaron a la producción, al elenco y a sus familias. Además, respaldó su testimonio en el documental de Netflix, donde le dijo que sus adicciones estaban relacionadas con la falta de confianza en sí mismo.



"Fue muy interesante escuchar su perspectiva... Le dio justo en el clavo, y me alegra que haya abierto esa puerta, porque me dio la oportunidad de reflexionar sobre eso", indicó Sheen. "Él dijo: 'Es un tipo que no cree que merece las cosas que tiene, o que realmente las ganó, y yo pensé: 'Wow'".

De hecho, comentó que sintió como si estuviera en un consultorio de terapia.



"Es algo que he sentido toda mi vida, porque no tuve formación académica. No terminé la secundaria. Y de pronto estaba trabajando, viajando, era una estrella y todo eso. Simplemente pasó. No hubo un plan. Y siempre estuvo esa voz de duda diciéndome que era cuestión de tiempo para que todo desapareciera, así que mejor disfrutaba lo más posible mientras durara", agregó.



Charlie Sheen quiere demostrar a Jon Cryer que dejó atrás sus excesos

En 2024, Jon Cryer declaró que no veía factible realizar un reboot de Two and a Half Men, ya que, según explicó, no desea volver a ser testigo de los problemas de su hermano en la ficción.

"Cuando Two and a Half Men estaba en su mejor momento, Charlie era el actor mejor pagado de la televisión y aun así lo arruinó, así que hay que pensarlo. Lo quiero, le deseo lo mejor y que viva con buena salud el resto de su vida, pero no sé si quiero volver a trabajar con él a largo plazo", indicó.



Por su parte, Sheen aseguró que lleva ocho años sobrio y admitió que su mayor arrepentimiento es la forma en que terminó su etapa en la serie: "Creo que, si no hubiera hecho lo que hice, podría estar viviendo una vida diferente ahora. Eso todavía lo lamento mucho".



Su compromiso ahora es mantenerse sobrio y demostrar que puede sostener esta nueva etapa en su vida. "Voy a esforzarme para demostrarle a Jon que está equivocado", afirmó.



Aunque Sheen y Cryer todavía no se han reconciliado públicamente, el primero ya hizo las paces con Chuck Lorre, creador de Two and a Half Men, con quien volvió a trabajar en el drama sobre apuestas Bookie.