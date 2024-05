Chris Hemsworth, sorprendido por George Miller al dejar a sus hijos fuera de 'Furiosa'

El actor australiano Chris Hemsworth comparte pantalla en la película Furiosa con su esposa, la actriz española Elsa Pataky. Sin embargo, la experiencia familiar se vio frustrada cuando sus hijos quedaron fuera del montaje final de la película de George Miller, a pesar de haber actuado en una escena.



Hemsworth sorprendió a su compañera de reparto, Anya Taylor-Joy, al revelar esta anécdota durante una entrevista con EFE. "Fue divertido tener a mi esposa allí (...) Y tener a mis hijos también, aunque a veces correteaban por el plató cuando no debían", comentó Hemsworth.

'Furiosa', la precuela de la saga Mad Max, es protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Por qué los hijos de Chris Hemsworth quedaron fuera de Furiosa?

"¡Si va a haber otra película de la saga Mad Max, tienen que salir en ella!", le interpeló Taylor-Joy. "En realidad, salían, pero se quedaron fuera del montaje...", replicó el actor australiano. "¡¿Qué?! ¡¿George cortó a los niños?!", exclamó Taylor-Joy, ya sumida en su papel de entrevistadora.



"No creo que George se diera cuenta, iban caracterizados. La escena nunca se usó. Y para cuando vi la película, ya estaba todo cerrado, así que no pude decir: 'George, has dejado a mis hijos fuera de la peli...'", explicó Hemsworth. El actor añadió que sus hijos vieron el estreno y "empezaron a tirarle palomitas a la pantalla".



Hemsworth tiene tres hijos con la española Pataky: India Rose, nacida en 2012 y que ya apareció con su padre en Thor: Love and Thunder, y los gemelos Sasha y Tristan, nacidos en 2014. En la entrevista, el actor tuvo palabras muy elogiosas hacia su compañera de reparto, a quien calificó de "una de las mejores parejas de baile de mi vida: fue increíblemente especial".

'Furiosa' llega a los cines de Estados Unidos el 24 de mayo, mientras que en Perú será estrenada un día antes, el 23 de mayo.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Cómo fue trabajar con Chris Hemsworth en Furiosa?

El actor australiano Chris Hemsworth se despoja de su traje de superhéroe para encarnar a Dementus, un villano despiadado en la nueva entrega de Mad Max. Anya Taylor-Joy, su coprotagonista, expresa su admiración por Hemsworth y la dinámica que comparten sus personajes en la pantalla.



“Chris es divino", afirmó Taylor-Joy durante una conferencia virtual donde estuvo presente RPP. "Tengo tanta suerte que nuestra relación en la vida real no se parezca en nada con la relación de nuestros personajes, porque pasé toda la película tratando de matarlo”, bromeó. “Es tan humilde y un muy buen compañero”, agregó.

