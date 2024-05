Chris Hemsworth responde a críticos de películas de superhéroes: "Díganselo a los millones que las ven"

A pesar de que el género de superhéroes ha llevado a millones a los cines, también ha generado críticas de directores famosos como Martin Scorsese y James Cameron. Chris Hemsworth, quien ha interpretado a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, respondió a estos comentarios señalando que "esos tipos también tuvieron películas que no funcionaron".



En una entrevista con The Sunday Times mientras promocionaba el estreno de Furiosa, el actor australiano reconoció que "fue duro" escuchar las críticas, "especialmente viniendo de héroes". Destacó que estas películas "merecen un poco más de aprecio" porque mantuvieron a la gente en los cines, mientras que "los teléfonos inteligentes y las redes sociales", los alejan.

¿Qué le responde Chris Hemsworth a los críticos?

"Fue una sorpresa para mí, la gente criticando el espacio de los superhéroes. Esos tipos también tuvieron películas que no funcionaron, todos las tenemos", agregó. "Cuando hablaban de lo que estaba mal con los superhéroes, pensé, genial, díganles eso a los miles de millones que los ven. ¿Todos estaban equivocados?".



Hemsworth también abordó las opiniones negativas de actores hacia las películas de superhéroes, como es el caso de Dakota Johnson, quien protagonizó Madame Web, uno de los grandes fracasos en taquilla de 2023. Aunque no dio nombres, respondió: "Es como, 'Son películas exitosas, pónganme en una. ¿Oh, la mía no funcionó? Voy a criticarlas'".

Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy durante la promoción de la película 'Furiosa: Una saga de Mad Max'.Fuente: AFP

¿Chris Hemsworth volverá a interpreta a Thor?

Sobre su futuro como Thor, el actor australiano admitió en junio de 2023 para British GQ que a veces se cansa del personaje y sugirió que una renovación sería necesaria para mantener el interés del público. "Si fuera a hacer algo nuevo, tendría que ser tonalmente diferente. Y tendríamos que hacer algo muy drástico para mantener a la gente en vilo", dijo.



Asimismo, en una entrevista con Vanity Fair en abril, Hemsworth expresó su frustración con Thor: Amor y Trueno, sintiendo que quedó "atrapado en la improvisación" y se convirtió en una "parodia" de sí mismo. “A veces me sentía como un guardia de seguridad del equipo”, señaló, deslizando que sus compañeros de reparto tenían líneas “mucho más interesantes”.

