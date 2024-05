'Furiosa': Anya Taylor-Joy brilla como una guerrera resilente en el apocalipsis de 'Mad Max'

Cuando Anya Taylor-Joy se sumergió en el árido mundo de Mad Max, quedó completamente fascinada. La actriz de origen argentino había presenciado el resurgimiento de la saga postapocalíptica de George Miller con Furia en el camino en 2015. Casi una década después, asume el colosal desafío de interpretar a Furiosa, una joven determinada a regresar a su hogar.



Anya irrumpió en la pantalla grande en The Witch, una película de terror en la que interpretó a la hija de un matrimonio puritano consumido por las supersticiones y la locura. Sin embargo, fue su papel en la miniserie Gambito de dama, donde encarnó a una huérfana prodigio del ajedrez, lo que le valió el Globo de Oro y su primera nominación al Emmy.



Ahora, se adentra en la piel de una joven Furiosa, previamente interpretada por Charlize Theron en la cuarta entrega de la franquicia. Taylor-Joy, cubierta de sangre, sudor y tierra, pero nunca derrotada, nos revela los orígenes de su personaje. Y aunque reconoce haber sufrido durante el proceso, también admite que fue “divertido”. “Para mí, así debe ser una película”, comenta.

Me encanta hacer películas. Es la única cosa que quería hacer desde pequeña Anya Taylor-Joy

'Furiosa' llega a los cines a fines de mayo después de su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Cómo fue trabajar con George Miller en Furiosa?

Anya Taylor-Joy describe como única su experiencia trabajando con el director George Miller en Furiosa.“Él pinta cada imagen”, afirma. "Teníamos tres unidades rodando todo el tiempo. Hacíamos 20 tomas de algo y, de repente, él nos decía: ‘Está bien, pero necesitas tener el casco un poco más adelante’, y lo hacíamos de nuevo”.



También destacó la magia de filmar en el desierto de Broken Hill, Australia, el mismo escenario que la película original de Mad Max. Sin embargo, reconoció la dificultad del rodaje: “Si estás haciendo una película de Mad Max, sabes que va a ser durísimo, pero, si no hubiera sido así, de alguna manera, me hubiera sentido robada”.

'Furiosa', la precuela de la saga Mad Max, es protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Qué fue lo más difícil para Any Taylor-Joy en Furiosa?

Si bien las escenas de acción de Furiosa podrían considerarse el mayor desafío, Anya Taylor-Joy reveló que la verdadera dificultad radicó en interpretar a un personaje tan silencioso. La actriz debía seguir las instrucciones precisas del director George Miller sobre los gestos que definían a Furiosa, un personaje parco en palabras.



“Él pensaba que en el yermo cualquier emoción es una debilidad", reflexiona. Con las palabras limitadas, solo sus ojos podían comunicar las emociones de Furiosa, un reto que la llenó de inquietud. Sin embargo, la actriz confiaba plenamente en la visión de Miller: "Si vas a hacer algo así, no hay mejor persona que George Miller".



Por otro lado, el manejo de motos y autos no resultó ser un problema, a pesar de que Taylor-Joy aún no posee licencia de conducir. "No tengo tiempo, lo juro por Dios. Siempre estoy trabajando, pero me encantaría obtenerla", explicó. Además, compartió: "Fue una locura para mí porque estuve trabajando seis días por semana durante seis meses y medio".

'Furiosa' llega a los cines de Estados Unidos el 24 de mayo, mientras que en Perú será estrenada un día antes, el 23 de mayo.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Cómo fue trabajar con Chris Hemsworth en Furiosa?

El actor australiano Chris Hemsworth se despoja de su traje de superhéroe para encarnar a Dementus, un villano despiadado en la nueva entrega de Mad Max. Anya Taylor-Joy, su coprotagonista, expresa su admiración por Hemsworth y la dinámica que comparten sus personajes en la pantalla.



“Chris es divino", afirma Taylor-Joy. "Tengo tanta suerte que nuestra relación en la vida real no se parezca en nada con la relación de nuestros personajes, porque pasé toda la película tratando de matarlo”, bromeó. “Es tan humilde y un muy buen compañero”, agregó la actriz.

La historia de Furiosa, protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, nos sumerge en un mundo al borde del colapso, donde la joven Furiosa es arrebatada de su hogar.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Qué tienen en común Anya Taylor-Joy y Furiosa?

Tras encarnar a un personaje tan complejo como Furiosa, Anya Taylor-Joy confiesa que la "resilencia" es el rasgo que más le admira: “Esta chica tiene la esperanza de volver a casa y eso me afectó mucho”. “No importa las veces que alguien te aplaste, levántate, porque en algún momento vas a ganar”, agrega la actriz.



Taylor-Joy también expresa su profunda admiración por las mujeres fuertes que allanaron el camino para las nuevas generaciones en Hollywood, como ella. "Estoy parada sobre los hombros de gigantes", comenta, agradeciendo el trabajo de sus predecesoras que le permitieron llegar a donde está hoy.

El elenco principal de 'Furiosa' también incluye a Tom Burke, Nathan Jones, Angus Sampson, Daniel Webber y Lachy Hulme.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Qué se viene para Anya Taylor-Joy luego de Furiosa?

El último año ha sido vertiginoso para Anya Taylor-Joy. Tras sorprender al público con su aparición en la segunda entrega de Dune, se prepara para el estreno de Furiosa. "He sobrevivido a estas películas", bromea la actriz. "Me encanta hacer películas. Es la única cosa que quería hacer desde pequeña, esto es todo lo que quería hacer", agrega.



Sin embargo, su agenda no contempla descanso. De origen argentino, Taylor-Joy ha expresado su deseo de filmar una película en español: "Quiero hablar en mi lengua", afirma. En cuanto a sus aspiraciones para este proyecto, sueña con trabajar con reconocidos cineastas como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, y con el consagrado actor Ricardo Darín.

