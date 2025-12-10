Chris Pratt se reunió con el papa León XIV tras anunciar un documental sobre la necrópolis vaticana

El actor estadounidense Chris Pratt sostuvo un encuentro con el papa León XIV tras anunciar que participará en un documental dedicado a la necrópolis oculta bajo la basílica vaticana. El proyecto mostrará al público los espacios donde, según la tradición, fue enterrado San Pedro hace dos mil años.

La producción está a cargo del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, la Fábrica de San Pedro y AF Films. Su estreno está previsto para 2026, coincidiendo con el 400 aniversario de la inauguración de la actual basílica.

La dirección está a cargo de la cineasta española Paula Ortiz, responsable de títulos como La novia (2015), Teresa (2023) y La virgen roja (2024).

¿Cómo participará Chris Pratt en el documental sobre la necrópolis vaticana?

Chris Pratt será quien guíe a los espectadores a través de este recorrido histórico y arqueológico. "Es un honor extraordinario colaborar con el papa León XIV y con el Vaticano en este proyecto. La historia de San Pedro es fundamental para la fe cristiana y me siento profundamente grato por la confianza", declaró el actor a Vatican News.

Él descenderá con el equipo de producción a unos 20 metros de profundidad para filmar la necrópolis vaticana, un antiguo cementerio romano donde se considera que fue sepultado el apóstol Pedro.

El lugar quedó enterrado en el siglo IV, cuando el emperador Constantino decidió cubrirlo para construir sobre la tumba del apóstol la que sería la mayor basílica de Occidente. Con el tiempo, ese templo evolucionó hasta convertirse en la actual basílica de San Pedro.

La directora española Paula Ortiz y el actor estadounidense Chris Pratt (imagen) descenderán a la necrópolis escondida bajo la basílica vaticana para mostrar en un documental los secretos de uno de los lugares más importantes de la CristiandadFuente: EFE / Productora AF Films

Una cápsula del tiempo

La necrópolis permaneció sin explorar hasta el siglo XX, cuando el papa Pío XII (1939-1958) ordenó excavar los cimientos para localizar los restos del apóstol. Las labores implicaron retirar alrededor de 40 mil metros cúbicos de tierra y permitieron recuperar edificios, sepulturas, objetos funerarios y otras decoraciones.

Las excavaciones también permitieron estudiar la estructura que señalaba el sepulcro de Pedro, cubierta con mármol desde la época de Constantino. En su superficie se hallaron evidencia de una peregrinación paleocristiana y una inscripción en griego "PETR ENI", interpretada como "Pedro está aquí".

El sepulcro apareció vacío, pero una década más tarde la arqueóloga Margherita Guarducci localizó unos huesos que habrían sido movidos durante los trabajos iniciales. Estudios posteriores concluyeron que pertenecían a un hombre contemporáneo al apóstol.

El 26 de junio de 1968, el papa Pablo VI anunció el hallazgo de "los pocos pero sacrosantos restos mortales del príncipe de los apóstoles", generando debates sobre su autenticidad.

Chris Pratt visita el Vaticano para su documental sobre la necrópolis bajo la basílica de San PedroFuente: Instagram: Chris Pratt