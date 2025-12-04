León XIV se reúne con Roberto Benigni, protagonista de 'La vida es bella', una de las películas favoritas del pontífice

Este jueves 4 de diciembre, el actor y director italiano Roberto Benigni se reunió con el papa León XIV en el Vaticano donde conversaron sobre cine y vieron fragmentos de un nuevo monólogo dedicado a San Pedro.

“Esta tarde, en el Palacio Apostólico, el papa León XIV ha recibido a Roberto Benigni junto a Giampaolo Rossi, director ejecutivo de la Rai, y Simona Ercolani, CEO y Directora Creativa de Stand by Me, productora, junto a Vatican Media, del monólogo Pietro un uomo nel vento”, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Durante el encuentro, el pontífice vio algunos extractos del monólogo y, al finalizar, comentó:

“Qué hermoso, habla de amor”, según se lee en el comunicado.

El papa León XIV conversa en el Vaticano con el actor y director italiano Roberto Benigni.Fuente: EFE

León XIV y ‘La vida es bella’, una de sus películas favoritas

León XIV, un apasionado confeso del cine, reveló el pasado 12 de noviembre que entre sus cuatro películas favoritas estaba, precisamente, La vida es bella que dirigió y protagonizó Benigni interpretando a un hombre judío en un campo de concentración nazi, que se empeña en esconder la dura realidad a su hijo.

Antes de la proyección, León XIV y el actor conversaron precisamente sobre esa película y sobre La vita è meravigliosa (¡Qué bello es vivir!, 1946), de Frank Capra.

El encuentro con Benigni se produce tres semanas después de que León XIV recibiera en el Vaticano a numerosas estrellas del cine, entre ellas Cate Blanchett, Monica Bellucci y Viggo Mortensen, en una audiencia organizada en pleno Jubileo para “explorar las opciones que la creatividad artística ofrece a la Iglesia para promover los valores humanos”, según el Dicasterio para la Cultura y la Educación.

