Christian Bale negocia incorporarse a "Thor: Love & Thunder". | Fuente: Composición

Christian Bale, que triunfó en el cine de superhéroes interpretando a Batman, está negociando su vuelta a este subgénero fílmico de la mano de "Thor: Love and Thunder", informó este lunes el portal especializado Collider.



Por el momento no se han dado a conocer grandes detalles de las conversaciones, pero si Bale llegara finalmente a un acuerdo con Marvel y Disney se uniría a un reparto en el que figuran Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Natalie Portman.



Taika Waititi será el director de la cuarta película sobre el dios del trueno después de que arrasara con la última cinta hasta el momento, "Thor: Ragnarok" (2017), que recaudó en todo el mundo 854 millones de dólares y que cosechó críticas muy favorables.



Chris Hemsworth, que en el universo cinematográfico de Marvel se hizo cargo del personaje de Thor, y Thompson, como fichaje para encarnar a Valkyrie, fueron los protagonistas de esa tercera entrega en la que también aparecían Cate Blanchett y Mark Ruffalo.



La gran novedad de cara a la cuarta película es el regreso de Natalie Portman, quien participó en las dos primeras cintas ("Thor", 2011; y "Thor: The Dark World", 2013) interpretando a Jane Foster, pero que estuvo ausente del tercer filme.



En la Comic-Con de San Diego (EE.UU.) de 2019, Marvel desveló que Portman regresará a la saga probablemente convertida en una versión femenina de Thor.



Para anunciar su vuelta, la ganadora del Oscar por "Black Swan" (2010) se subió al escenario de ese macroevento de la cultura popular llevando en la mano el emblemático martillo de Thor.



Se desconoce qué papel podría interpretar Christian Bale en "Thor: Love and Thunder", filme que se estrenará en noviembre de 2021.



Ganador del Oscar al mejor actor de reparto por "The Fighter" (2010), Christian Bale se convirtió en Batman para la célebre trilogía sobre el superhéroe enmascarado que dirigió ChristopHer Nolan: "Batman Begins" (2005), "The Dark Knight" (2008) y "The Dark Knight Rises" (2012).



El británico es uno de los actores más cotizados de su generación y su filmografía incluye cintas como "American Psycho" (2000), "The Prestige" (2006), "American Hustle" (2013), "The Big Short" (2015) o "Vice" (2018).



Este año ha convencido a público y crítica en "Ford v Ferrari", que, con Matt Damon como coprotagonista y con James Mangold como director, relata la historia real del peculiar piloto Ken Miles (Bale) y del veterano diseñador de vehículos Carroll Shelby (Damon), quienes retaron en los años 60 con Ford a la todopoderosa Ferrari en las 24 Horas de Le Mans. EFE