Christian Bale rechazó participar en una cuarta película de Batman debido a un acuerdo con Christopher Nolan. | Fuente: IMDB

La trilogía de “Batman” que dirigió Christopher Nolan es, para muchos, la mejor versión cinematográfica del superhéroe de DC Comics. La cinta conquistó al público y a la crítica, y se hizo merecedora de un Oscar a Mejor Actor de Reparto por la magistral actuación del fallecido Heath Ledger como el ‘Guasón’.

Por razones de audiencia y calidad, Warner Bros. vislumbró la posibilidad de realizar una cuarta parte de "Batman". Sin embargo, el director de la saga y el actor Christian Bale, que da vida al ‘Caballero de la Noche’, tenían otra opinión.

De acuerdo con una entrevista que Bale brindó al medio canadiense The Toronto Sun, él y Christopher Nolan habían resuelto no continuar con la historia más allá de la trilogía. “Chris [Nolan] siempre me había dicho que, si teníamos suerte de hacer tres, pararíamos. ‘Vamos a irnos después de eso’”, refirió el actor.

UNA HISTORIA ALARGADA

Como se sabe, suele ser mejor una historia larga a una alargada. Y eso bien lo sabía Christopher Nolan quien le recomendó a Christian Bale detenerse al término de “The Dark Knight Rises”.

De hecho, como contó el actor de “The Empire Of The Sun”, Nolan había decidido, cuando les ofrecieron continuar “Batman Begins”, detener la filmación tras una tercera cinta. “Entonces, cuando inevitablemente vinieron [los de Warner Bros.] y nos dijeron: ‘¿Qué tal una cuarta?’, les dije ‘No. Tenemos que cumplir el sueño de Chris, que era, con suerte, hacer una trilogía. Mejor, si no lo estiramos demasiado y nos volvemos indulgentes haciendo la cuarta’”, puntualizó Bale.

Así, director y actor confabularon para retirarse a otros proyectos. Como se recuerda, las cintas de "Batman" filmadas por Nolan recaudaron, a nivel global, un total de US$ 2,4 mil millones. Y aunque, en los últimos años, otro actor como Ben Affleck intentó recuperar el éxito que tuvo Bale como el superhéroe Gotham City, la película de Christopher Nolan continúa siendo insuperable a nivel comercial y de calidad. Actualmente, Robert Pattinson se prepara para meterse en la piel del héroe de DC Comics en el filme "The Batman".