Christian Nodal revela cómo terminó con Cazzu y cuándo comenzó a salir con Ángela Aguilar

El cantante explicó que su relación con Cazzu tuvo varias rupturas antes de la definitiva y que conoció a Ángela Aguilar años atrás, aunque comenzaron a salir días después de su separación.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde que se hizo pública la relación de Christian Nodal con Ángela Aguilar, poco después de que él rompiera con Cazzu, mucho se habló al respecto, pero él no brindaba mayores detalles. Ahora, a un año de su boda con Ángela, Nodal rompió el silencio y ofreció su versión sobre la polémica en torno a su vida amorosa.

En una entrevista con Adela Micha para su pódcast, el miércoles, el cantante mexicano aclaró que no hubo infidelidad y que su separación con la madre de su hija se dio de forma definitiva el 8 de mayo de 2024, tras múltiples intentos fallidos por salvar la relación, y luego de que Cazzu le habría sugerido conseguir otra mujer.

Seis rupturas antes del adiós

Nodal reveló que su historia con Cazzu estuvo marcada por altibajos: “Nosotros ya habíamos terminado seis veces antes. El 8 de mayo fue la definitiva. Para mí se acabó ahí”. Agregó: “No quería dejar morir la relación. Quería estar presente para mi hija, quería ser una familia y estoy consciente que la otra parte también”.

Según explicó, la relación se desgastó por la falta de tiempo juntos —llegó a cumplir 92 conciertos en un año— y la pérdida de la conexión como pareja: “Tocaba hacer esos viajes el primer año de novios. Se acabó la química. Éramos como roomies, muy buenos amigos, pero ya no existía la chispa ni la pasión”.

Incluso aseguró que en algún momento Cazzu le propuso una relación menos exclusiva: “Me rompió el corazón cuando me dijo: ‘No tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas. Búscate otra mujer y mientras yo no me entere, todo va a estar bien’. Eso me desenamoró”.

Christian Nodal tuvo una relación de dos años con Cazzu, tiempo en el que tuvieron a su hija Inti.Fuente: Instagram: @cazzu

El primer encuentro romántico con Ángela Aguilar

Cinco días después de la ruptura definitiva, Nodal se reencontró con Ángela Aguilar en un contexto fuera del trabajo. Aunque se conocían desde que él tenía 22 y ella 16, aseguró que nunca habían tenido una relación personal cercana.

“Empezamos a salir el 13 o 14 de mayo. Nunca habíamos compartido fuera de lo profesional”. El intérprete defendió a su actual esposa de las acusaciones de haber sido 'la tercera en discordia' en su relación con Cazzu: “En la historia con mi expareja, Ángela nunca entró en el radar. No existía en lo que duró mi relación”.

Christian Nodal contó que su primer beso con Ángela Aguilar ocurrió durante un reencuentro en el que sintieron una conexión inmediata.Fuente: Instagram: @nodal

La boda en Roma y la presión mediática

Menos de un mes después, el 29 de mayo, Nodal y Ángela celebraron una boda civil en Roma. Según él, la decisión se aceleró por la presión mediática y la amenaza de publicación de fotos juntos: “Veía la tormenta que se venía… no fue planeado, pero quise caminar con ella de la mano. Esa experiencia fue hermosa. Me sentí vivo. Nunca había amado o encontrado el amor por las razones correctas”.

También contó que su expareja ya sabía de la relación antes del enlace: “El 20 de mayo le avisé: voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar”.

Sobre su silencio tras la ruptura, explicó: “Yo no he hablado desde que tuve la ruptura con mi ex. Nunca fue pactado que íbamos a hacer entrevistas. Quedamos como: ‘Nos van a ver juntos y eso habla más que mil palabras de que el vínculo está bien’. Después no hablé porque tenía mucho coraje”.

El cantante confirmó que él y Ángela se casaron por civil en Roma en una ceremonia íntima, luego de un mes de terminar con Cazzu.Fuente: Instagram: @angela_aguilar_

Christian Nodal defiende su versión

Durante la entrevista con Adela Micha, Nodal rechazó las insinuaciones de que fue infiel. También acusó que existen campañas pagadas contra Ángela Aguilar en redes y señaló que actualmente su vínculo con Cazzu es únicamente “mediante abogados”.

“Me tocó fibras porque se menciona como que probablemente era cuando estaba en parto o cuando estaba embarazada. Yo estaba volando horas para estar con mi hija. Recibí a mi hija en brazos. Mi familia estaba ahí. Siento que desacreditar esas cosas no es una manera de proteger”.

Sobre Ángela y los rumores de infidelidad, Nodal fue tajante al afirmar que su relación comenzó después de terminar con Cazzu.Fuente: Instagram: @nodal

“Me enamoré y pido disculpas”

En otro momento, recordó que vio por primera vez a Ángela cuando él tenía 18 y ella unos 13: “Siempre se me hizo súper talentosa. Siempre ha sido una muñequita. Me encantaba escucharla cantar y demás, pero no había un vínculo. En pandemia me enamoró por sangrona. Le dije: ‘Oye, tengo una canción para ti’. Respondió: ‘Hola, ¿cómo estás? Primero’”.

También relató que un 14 de mayo se dieron su primer beso: “Estaba bien nervioso. Cuando besé su boquita dije: ‘Toma mi vida, te la entrego’”.

Finalmente, el cantante admitió que le habría gustado esperar más tiempo antes de iniciar una nueva relación pública después de Cazzu, pero las circunstancias lo impidieron: “Pido disculpas de corazón a la madre de mi hija. Me enamoré. Pensé que bastaba con ser honesto, pero me hubiera gustado darle más tiempo para procesar el dolor”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis