Christian Nodal reveló por qué ventiló en redes sociales sus conversaciones con Belinda. | Fuente: Instagram

Sigue el escándalo entre Christian Nodal y Belinda. Después de mostrar las capturas de pantalla de una conversación con Belinda, el artista mexicano respondió a sus detractores quienes lo acusaron de ‘cobarde’ por haber ventilado mensajes privados.

"Por qué ventilar que le dabas dinero, el cual no creo que ella o sus papás te hayan obligado, pienso que ambos están disfrutando los frutos de sus esfuerzos”, escribió una usuaria en un tuit del cantante.

A lo que Christian Nodal contó las verdaderas razones por la que tomó esa decisión de hacer pública esa conversación con Belinda:

“Sí lo hice, le llamé varias veces. Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero, se trata de que siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer”, escribió.

Hasta el momento, Belinda ni su madre han respondido a estos comentarios del intérprete regional.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

La captura de pantalla que mostró Christian Nodal

La mamá de Belinda fue criticada en redes sociales después de que, en su cuenta de Instagram, publicara un video de su hija en Barcelona y en los comentarios respondiera con aplausos a una página que está en contra de Christian Nodal al que llamaron “naco”.

Todo inició cuando en esta publicación un usuario escribió: “Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”. A lo que la madre de la artista se mostró de acuerdo al responder con emojis.

Tras ello, Christian Nodal rompió su silencio y lanzó un mensaje a su exsuegra: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, publicó.

Asimismo, agregó una captura de pantalla de una conversación con Belinda donde la actriz le está pidiendo dinero para arreglarse los dientes. “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás?”, dicen los mensajes.

No obstante, después se muestra que la cantante se habría molestado con Christian Nodal por no haberle dado el dinero: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

