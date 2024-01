"Voy a llorar más de lo que he llorado": Christina Applegate reapareció en los Emmy y el público la recibió de pie

Christina Applegate, diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021, conmovió al público en su regreso a la entrega de los premios Emmy. A pesar de sugerir en febrero de 2023 que su participación en los premios del Sindicato de Actores podría marcar su despedida de los eventos públicos, sorprendió gratamente el pasado lunes al entregar un galardón en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

En los SAG del año pasado, fue nominada como mejor actriz de comedia por su papel en Dead to Me. Casi un año después, competía por un Emmy en la misma categoría por dicho papel. Aunque en ambas ocasiones no logró ganar, durante la 75 edición de los Emmy, Applegate recibió una ovación de pie de todos los asistentes, marcando así un momento destacado en la ceremonia.

Anthony Anderson elogió la carrera de Applegate al presentarla: "Nuestra primera presentadora hizo su debut en televisión con un año (...) Es ganadora de un Emmy y nominada de nuevo esta noche. Es un honor presentarles a Christina Applegate". La actriz hizo su entrada con un bastón, mientras el icónico tema de la serie Married... with Children, donde interpretó a Kelly Bundy, resonaba.

Para la ocasión, Applegate optó por un elegante traje de dos piezas en tono granate diseñado por Christian Siriano. El diseñador elogió la elección en Instagram: "La esclerosis múltiple es una enfermedad desagradable y esta belleza es muy fuerte e inspiradora", expresó, acompañando sus palabras con una fotografía de la talentosa intérprete.

¿Qué dijo Christina Applegate?

Al llegar a los micrófonos, con la asistencia de Anderson, Christina Applegate expresó su agradecimiento entre lágrimas, mientras su característico sentido del humor afloraba al bromear sobre su condición: "No tienen que aplaudir cada vez que pueda hacer algo", dijo antes de rememorar sus primeros pasos en la televisión en Days of Our Lives. “Voy a llorar más de lo que he llorado”.

Applegate recordó también su trayectoria en series como Married... with Children, Samantha Who? y Dead to Me, agradeciendo la oportunidad de haber dado vida a "papeles complejos y divertidos, al igual que las mujeres nominadas esta noche". Luego, presentó a las nominadas a mejor actriz de reparto en comedia, resultando en la victoria de Ayo Edibiri por su papel en The Bear.

Aunque no ganó ningún premio esa noche, la reaparición de Christina Applegate ha acaparado titulares en medios de todo el mundo. Después de la gala, la actriz compartió en su cuenta de Instagram: "Un momento tan poderoso... muchas gracias por todo el amor". Los fans celebraron su mensaje con comentarios como: "Ella es divertida, hermosa y fuerte".

¿Qué le pasó a Christina Applegate?

En agosto de 2021, Christina Applegate reveló su diagnóstico mientras filmaba la última temporada de Dead to Me. Desde entonces, la actriz, famosa por su papel en Married... with Children o Matrimonio con hijos en Latinoamérica, ha compartido abiertamente su experiencia con la esclerosis múltiple y cómo ha afectado tanto su vida personal como su carrera.

"Probablemente no vuelva a trabajar frente a la cámara", admitió en una entrevista con Vanity Fair. Aunque se encuentra apartada de la actuación, tiene planes de producción y desarrollo de otros proyectos. Expresó: "Hay ciertas cosas que la gente da por sentado en sus vidas y que yo daba por sentado. Bajar escaleras, cargar cosas... ya no puedes hacer eso".

"En estos momentos no puedo imaginarme levantándome a las cinco de la mañana y pasando de 12 a 14 horas en un set", compartió en una entrevista con Los Angeles Times en febrero de 2023. A pesar de ello, la actriz, quien ha superado el cáncer de mama, también habló sobre sus próximos pasos, que incluyen la participación en "un montón de voces en off para ganar algo de dinero".

Christina Applegate reaparece y llora de emoción en los Emmy.Fuente: AFP

