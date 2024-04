"Estoy usando pañales": Christina Applegate comparte las consecuencias de ingerir ensalada contaminada con heces

La actriz estadounidense, diagnosticada con esclerosis múltiple, revela las impactantes consecuencias de contraer una infección intestinal tras consumir una ensalada contaminada con heces.

Christina Applegate, conocida por sus roles en series como Married... with Children y Dead to Me, se lanzó al mundo del podcasting en marzo con MeSsy, una producción que comparte con la actriz Jamie-Lynn Sigler. Ambas artistas, diagnosticadas con esclerosis múltiple (EM), abordan abiertamente sus desafíos personales en este espacio.



Applegate, quien recibió su diagnóstico en 2021, tuvo complicaciones de salud después de contraer COVID-19 durante el confinamiento. Experimentó una infección en el pecho con síntomas alarmantes, incluyendo episodios de aceleración repentina del corazón.

¿Por qué Christina Applegate usó pañales?

Los problemas se agravaron cuando Christina despertó una noche para encontrar su cama cubierta de materia fecal. Esto fue resultado de una gastroenteritis aguda causada por sapovirus, un patógeno que se contagia a través de la ingestión de excremento contaminado. “No sabía lo que pasaba, y tener EM a las 3 a.m. e intentar cambiar las sábanas no es divertido”, reveló.



Applegate sospecha que contrajo la enfermedad al consumir una ensalada de su restaurante "de confianza". “Las heces de otra persona entraron en mi boca y las comí (...) Estaba evacuando durante unos días hasta el punto de estar mareada. Estaba tan enferma que no podía comer ni hacer nada”, contó.



La enfermedad la llevó a experimentar severos episodios de diarrea y mareos durante varios días, lo que la dejó incapaz de comer o realizar actividades cotidianas. Sin embargo, esta experiencia, que narró entre algunas risas, la ayudó a adaptarse al uso frecuente de pañales debido a las limitaciones que enfrenta producto de la EM. “Estoy usando pañales”, concluyó.

La lucha de Christina Applegate contra la EM

Desde que hizo público su diagnóstico, Christina Applegate ha compartido detalles sobre su vida y lucha contra la esclerosis múltiple. A pesar de los desafíos, ha expresado su profunda gratitud por el apoyo recibido.



Applegate fue ovacionada en los Premios Emmy de 2024, donde subió al escenario con un bastón para entregar un premio. Aunque se sintió abrumada por la reacción del público, valoró el apoyo y el reconocimiento a su sentido del humor en medio de las circunstancias.

