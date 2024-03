"Me siento como si tuviera 48": Chuck Norris cumplió 84 años y lo celebró practicando box

El actor Chuck Norris cumplió 84 años el pasado 10 de marzo y le mostró a sus fanáticos cómo celebró su onomástico en las redes sociales. Compartiendo un video practicando box al aire libre, el protagonista de Walker, Texas Ranger aseguró que se siente mejor que nunca.

"Sabes, hoy tengo 84 años, ¡pero me siento como si tuviera 48!", dijo entre risas. Los comentarios no se hicieron esperar y recibió muchos mensajes positivos. Entre ellos, su compañero de reparto Dolph Lundgren, coprotagonista en Los Indestructibles 2: "¡Feliz cumpleaños, Chuck. Te ves fantástico!".

Esta no es la primera vez que Chuck Norris interactúa y muestra cómo entrena. Siempre comparte sus rutinas y más ahora que formará parte de la película de ciencia ficción Agent Recon, cinta que marcará su regreso al cine. La expectativa es alta ya que, la última vez que apareció en pantalla grande fue en 2012.

Cabe resaltar que los fanáticos del campeón de karate también le enviaron sus felicitaciones y sus comentarios no decepcionaron: "Chuck Norris no tiene reflejo, porque solo hay 1 Chuck Norris", "Norris murió hace 20 años... La muerte no ha tenido el coraje para decirle todavía", "Chuck usa guantes de boxeo para proteger la bolsa, no sus manos", "Jesús puede caminar sobre el agua, pero Chuck Norris puede nadar por tierra", "La muerte le tiene miedo'", son algunos de ellos.

¿Quién es Chuck Norris?

Chuck Norris es un actor y artista marcial estadounidense, famoso por sus papeles en películas de acción y por ser un ícono de la cultura popular. Saltó a la fama en la década de 1970 y 1980 gracias a sus papeles en películas de acción, especialmente en el género de artes marciales. Algunas de sus películas más conocidas incluyen The Way of the Dragon (1972), donde protagonizó junto a Bruce Lee, Missing in Action (1984), Delta Force (1986), y la serie de películas Walker, Texas Ranger (1993-2001), donde interpretó al personaje principal Cordell Walker.

Por otro lado, es un experto en artes marciales y ha ganado varios campeonatos en su carrera. Es cinturón negro en varias disciplinas, incluyendo Tang Soo Do, Taekwondo y Karate. Su experiencia en este deporte hizo que destacara en muchas de sus películas, donde realiza sus propias acrobacias y escenas de lucha.

Además, Chuck Norris ha desarrollado una imagen pública icónica como un héroe de acción implacable y duro. Su presencia física, habilidades y expresiones faciales serias se han convertido en características distintivas de su personaje público. En los últimos años, ha ganado popularidad en internet con memes y bromas que hacen referencia a su supuesta invencibilidad y habilidades sobrehumanas. Estos "Chuck Norris Facts" (Hechos de Chuck Norris) se han vuelto virales en línea y han contribuido a su estatus como un ícono de la cultura pop.

Fuera de su carrera en el entretenimiento, Chuck Norris también ha participado en actividades filantrópicas y de caridad. Ha apoyado varias causas benéficas y organizaciones, incluyendo a organizaciones que brindan ayuda a niños y veteranos. Actualmente, es una figura legendaria en el mundo del entretenimiento y la cultura popular, y su influencia sigue siendo relevante.

