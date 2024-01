Terminator vs. Hulk: Arnold Schwarzenegger y Lou Ferrigno se enfrentaron en una partida de ajedrez

Se juntaron Terminator y Hulk. Los recordados actores y fisicoculturistas Arnold Schwarzenegger y Lou Ferrigno se reencontraron para jugar una partida de ajedrez, confirmó el exgobernador de California en redes sociales.

"¡Nunca dejamos de competir! Fue fantástico estar con mi amigo Lou Ferrigno y jugar al ajedrez ayer. ¡Es un jugador fantástico!", escribió en popular ‘Gobernator’.

Si bien Arnold Schwarzenegger tuvo éxito en su carrera artística, después de que se retiró de la competiciones, no pasó lo mismo con Ferrigno. Su interpretación en la serie televisiva The Increíble Hulk lo llevó a la popularidad, sin embargo, no tuvo otros papeles memorables.

Dedicados a su vida familiar y a los negocios, los exdeportistas siguen siendo reconocidos como exponentes, embajadores y ejemplo para las nuevas generaciones de fisicoculturismo en la actualidad.

'Terminator' y 'Hulk' jugando ajedrez juntos.Fuente: @Schwarzenegger

La serie de Hulk

El Increíble Hulk (1978-1982) fue una serie televisiva protagonizada por Bill Bixby y Lou Ferrigno. En la producción, David Banner (Bill Bixby) es un médico/investigador médico que se ha obsesionado con las personas que de alguna manera han mostrado notables hazañas de fuerza en momentos de gran estrés.

Esta obsesión surgió de su propio fracaso para salvar a su esposa de un incidente similar, un automóvil volcado e incendiado, y es su deseo de descubrir por qué otros pudieron encontrar la fuerza mientras que él no pudo lo que lo lleva a territorios imprudentes.

En esa época, se veía a Lou Ferrigno (Hulk) con un maquillaje verde que, actualmente, puede considerarse básico. Sin embargo, para ese entonces, fue revolucionario. Además, dio pie a que se tomara más en serio el género de los superhéroes.

Arnold Schwarzenegger espera trabajar nuevamente con Danny DeVito

A 35 años del estreno de Gemelos, las dos icónicas estrellas del cine han vuelto a encontrarse. Arnold Schwarzenegger expresó su entusiasmo tras presenciar la actuación de su colega Danny DeVito en la obra I Need That. En su mensaje en redes sociales, elogió la actuación de DeVito y compartió su anhelo de trabajar juntos nuevamente.

"¡Mi hermano! Fue fantástico ver a Danny DeVito en Broadway en I Need That", escribió emocionado. Añadió que la obra, protagonizada también por Lucy DeVito y Ray Anthony Thomas, fue "una de las mejores que he visto en mi vida, un verdadero espectáculo con corazón". Schwarzenegger concluyó expresando su emoción: "No puedo esperar para volver a trabajar juntos".