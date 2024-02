"¡Esto fue una locura!": la reacción de Will Smith al conocer a Lionel Messi

La nueva etapa profesional de Lionel Messi en el Inter Miami lo ha llevado a brillar en Estados Unidos, atrayendo no solo aficionados al deporte, sino también a celebridades de renombre internacional.

El último miércoles en el Chase Stadium (Arizona), durante el partido entre el equipo del del futbolista argentino y el Real Salt Lake, el actor Will Smith se encontraba entre los espectadores privilegiados.

Tras el partido, las cámaras captaron el momento en que Messi, dirigiéndose a los vestuarios, se topó con la presencia del ganador del Oscar entre la multitud. La emoción fue evidente cuando el futbolista abrazó al protagonista de Men in Black.

Will Smith compartió su entusiasmo en las redes sociales, publicando las fotos del encuentro con la siguiente descripción: "¡¡Esto fue una locura!!". La estrella de Hollywood también estuvo en compañía del exfutbolista, David Beckham, con quien también compartió instantáneas desde el campo.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, varios usuarios elogiaron el encuentro: "'El príncipe del rap' y el 'Rey del fútbol'", "Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama... felicidad", fueron algunos comentarios.

Will Smith será un veterano de guerra en Irak en nueva su película



Will Smith volverá muy pronto a los cines. El actor de 55 años estará en la próxima película de acción y crimen Sugar Bandits, de acuerdo con información difundida por Deadline y Variety . Smith interpretará en esta ocasión a un veterano de guerra en Irak involucrado en delito de tráfico de drogas en Boston.

Según los mencionados medios, Sugar Bandits todavía no cuenta con un director. Sin embargo, se sabe que el filme estará basado en el guion y la novela Devils In Exile de Chuck Hogan. Por su parte, Will Smith y Jon Mone estarán en la producción a través de Westbrook Studios junto con la supervisión de Ryan Shimazaki.

"Hace años, el proyecto se estaba organizando en Universal con Joe Carnahan como director, pero ahora se está lanzando al mercado independiente", señala Deadline.

Será la primera película independiente donde participará Will Smith, quien está acostumbrado a trabajar con reconocidas compañías como Universal, Warner Bros, Disney, entre otras. Deadline, además, añade que Sugar Bandits contará con un presupuesto aproximado de 80 millones de dólares.

