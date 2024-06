¡Confirmado! Kevin Costner no regresará a la popular serie 'Yellowstone' en su temporada final

Kevin Costner ha confirmado que no regresará a la exitosa serie Yellowstone, de la cual ha sido protagonista y cuya temporada final, la quinta, se emitirá este 2024. El actor estadounidense, ganador del Premio Oscar por su actuación en Danza con lobos, publicó un video en redes sociales donde explicó que está enfocado en un proyecto personal.



"Reflexionando sobre Yellowstone, esa serie tan querida que adoro y que sé que ustedes también aman, me doy cuenta de que no podré continuar ni con la quinta temporada ni en el futuro", expresó en un video en Instagram. También mencionó que ha pasado el último año y medio trabajando en su nuevo proyecto, Horizon, y desea centrarse en él.



Costner describió Yellowstone como una serie que lo transformó y con la que estableció una relación especial. "Me encanta la relación que hemos podido desarrollar, y nos veremos en el cine", afirmó el oscarizado cineasta, refiriéndose a su próximo trabajo: una serie de películas del Oeste titulada Horizon: An American Saga, cuyo primer capítulo ya ha sido estrenado.



Con estas declaraciones, el director de Bailando con lobos (1990) descartó su posible regreso para filmar la última temporada de la serie. Según The Hollywood Reporter, la segunda parte de la quinta y última temporada de la serie de Paramount se estrenará en las plataformas el 10 de noviembre, aunque aún no se ha anunciado su número de episodios.

Kevin Costner, Wes Bentley y Kelly Reilly en 'Yellowstone'.Fuente: Paramount Network

El amor platónico de la princesa Diana

Kevin Costner reveló un curioso secreto que el propio príncipe William decidió contárselo. El diálogo ocurrió quince años después de que el actor le ofreciera un papel cinematográfico a la desaparecida princesa Diana, concretamente en la secuela de la popular película de 1992, El guardaespaldas (The Bodyguard).



En una entrevista con la revista People, la estrella de Hollywood, de 69 años, detalló las circunstancias y conversaciones que abordaron este proyecto cinematográfico que nunca se concretó. La oferta del papel a Lady Di fue posible gracias a la duquesa Sarah Ferguson, quien facilitó el contacto entre el actor y la princesa.



“Sarah fue muy amable. Siendo duquesa, podría haber dicho: ‘Bueno, yo también soy una princesa, ¿Qué hay de mí?’, pero no lo hizo. Me dijo: 'Voy a hacer que esto suceda, Kev'. Y así lo hizo. Siempre la respeté por no inmiscuirse", comentó Costner.

'Yellowstone' es una serie de televisión dramática neo-western creada por Taylor Sheridan y John Linson.Fuente: Paramount Network

