Armie Hammer se confiesa: asegura que “tocó fondo” tras acusaciones de canibalismo

Han pasado más de tres años desde que Hollywood quedó impactado por las acusaciones contra Armie Hammer. El actor estadounidense, conocido por películas como Call Me by Your Name y The Social Network, fue acusado a finales de 2020 de canibalismo por una de sus exparejas. Estas acusaciones lo llevaron a retirarse de la vida pública y buscar refugio en las Islas Caimán.



En febrero de 2023, Hammer habló por primera vez sobre el tema en la revista Air Mail, donde admitió sus errores y reconoció: "Usaba a la gente para hacerme sentir mejor". Ahora, ha dado un paso más al abrirse en una conversación en el podcast Painful Lessons, en un capítulo titulado Armie Hammer rompe su silencio: superando la adversidad y encontrando la paz interior.

¿Qué dijo Armie Hammer sobre las acusaciones de canibalismo?

Después de 16 meses, Armie Hammer enfrenta las acusaciones de canibalismo con incredulidad. “La gente me llamaba caníbal y todos les creían. Decían: ‘Sí, ese tipo se comía a la gente’. Pero, ¿qué? ¿De qué están hablando? ¿Saben lo que hay que hacer para ser un caníbal? ¡Tienes que comerte a la gente! ¿Pero cómo voy a ser un caníbal? Era todo muy raro”, comentó.



A principios de 2021, una mujer con la que había mantenido relaciones acusó al actor de 37 años de enviarle mensajes en los que afirmaba ser “100 % caníbal”. “Quiero comerte”, continuaba. “Maldición, asusta admitirlo. Nunca lo he admitido antes. He cortado el corazón de un animal vivo y me lo he comido mientras aún estaba caliente”.



Al respecto, Hammer admite que, al principio, sintió cierto resentimiento, pero ahora está agradecido. “Hubo cosas que la gente dijo sobre mí que eran muy estrafalarias... como que era un caníbal. Ahora soy capaz de mirarlo con distancia y perspectiva y decir: es divertidísimo”.



"Ahora estoy en un lugar desde el que me siento verdaderamente agradecido por ello, porque lo que había en mi vida antes de que todo esto pasara no me hacía sentir bien... Nunca estuve en un punto en el que fuera feliz conmigo mismo, donde tuviera autoestima, nunca supe cómo quererme”, agregó.

¿De qué está agradecido Armie Hammer?

En 2021, Armie Hammer ingresó a rehabilitación durante nueve meses después de “tocar fondo”. Aunque esos momentos fueron extremadamente duros, él los describe como “la muerte del ego y de la carrera actoral”, algo que ahora intenta reconstruir a través de la escritura de un guion. “Una bomba de neutrones estalló en mi vida”, dijo.



“Me asesinó. Asesinó a mi ego, a toda esa gente a mi alrededor que pensaba que eran amigos y no lo eran", confesó. También reveló haber tenido pensamientos suicidas: “Estaba en la orilla y nadé muy, muy lejos... un intento de suicidio a medias. Pero pensé en mis hijos y no pude hacerlo”. Después de superar este oscuro capítulo, afirmó: "Sigo aquí. Tengo salud, y estoy muy agradecido por ello”.

