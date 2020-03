La película "Shaun of the Dead" cuenta de forma cómica un apocalipsis zombie. | Fuente: Universal Pictures

Simon Pegg y Nick Frost volvieron a interpretar a sus personajes en una parodia de "Shaun of the Dead", durante la cuarentena por coronavirus. Esta vez en un panorama muy parecido, los actores de la película se enfrentan al virus COVID-19 y alistan el plan perfecto para sobrevivir a la pandemia.

En la cinta del 2004, Shaun y Ed crean una estrategia para salir ilesos de una invasión zombie, en donde rescatarán a la madre del protagonista, matarán un par de infectados, salvarán a Liz y finalmente, irán a un bar de Inglaterra.

Más de 15 años después, Pegg y Frost recrean la famosa escena de "Shaun of the Dead" en tiempos de contagio por coronavirus, y en un momento donde se pide a las personas no salir de casa. Por ende, este divertido sketch ocurre con ambos actores al teléfono imaginando todo lo que deben hacer para no enfermarse.

Y como tal, la estrategia también cambió. Ahora, ninguno de los dos puede salir de casa, por más que quieran visitar a sus amigos o asistir al icónico bar Winchester, recordado por ser uno de los lugares al que llegan en la película de comedia.

“No vayas donde Lizzie (…) No vayas al Winchester, el pub está cerrado”, recomienda el personaje de Simon Pegg a su compañero en "Shaun of the Dead". “Si puedes, quédate en casa, tómate una taza de café y espera que todo esto acabe”.

Finalmente, el actor británico pide al otro que todos deberían cuidarse los unos a los otros durante la crisis por coronavirus. Pero el último toque de comedia no faltó y el recordado Ed hizo un pedido especial a su mejor amigo.

“Se me acabó el papel higiénico”, revela un decepcionado Nick Frost. “¿Tienes un poco?”. A lo que el otro intérprete responde que no y se despide amablemente de él. Sin duda, este no es el tipo de escenario apocalíptico que plantearon las películas durante las últimas décadas.

“No entres en pánico, podemos vencer juntos el apocalipsis”, se lee al final del divertido video.