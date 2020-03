Amy Adams y Jennifer Garner leerán libros infantiles en Instagram para reunir ayuda por el coronavirus. | Fuente: Composición

La actriz Amy Adams se registró por primera vez en la red social Instagram para anunciar una iniciativa por la crisis del Covid-19, que consiste en leer libros infantiles a través de una plataforma en la que pretende reunir fondos para organizaciones benéficas dedicadas a los más pequeños.



"Finalmente decidí unirme para poner el foco en los niños de todo el país que necesitan nuestra ayuda y apoyo durante este momento difícil", dijo este lunes Adams en su primera publicación de Instagram.



En el escrito, la actriz anunció que colaborará en el proyecto, llamado "Save With Stories", con la también intérprete y amiga Jennifer Garner.



"Será un lugar para ver a tus celebridades favoritas leer los libros favoritos de tus hijos favoritos", explicó al tiempo que anticipó la creación de un fondo para donar a las organizaciones Save The Children y No Kid Hungry.



Estas organizaciones sin fines de lucro ofrecen comidas nutritivas, libros y recursos de aprendizaje a comunidades en riesgo y de bajos ingresos en Estados Unidos.



Según Adams, "más de 30 millones de niños y niñas en EE.UU. dependen de los comedores escolares para su nutrición, por lo que el cierre de escuelas afectará a las comunidades más vulnerables".



"No hay máximo no mínimo, entre todos podemos organizarnos y ayudar", animó la actriz.



Por su parte, el vicepresidente de Save The Children, Betsy Zorio, agradeció el gesto de Adams en un comunicado difundido por medios de comunicación.



"Estamos tremendamente agradecidos a Jennifer y Amy por apoyar este esfuerzo crítico para ayudar a los niños más afectados por estos cierres escolares sin precedentes. La pérdida de aprendizaje a gran escala podría estar entre los mayores impactos que el coronavirus tendrá en los niños de Estados Unidos", aseguró.



"Los primeros años son los más importantes para el desarrollo de un niño, y perder aprendizaje ahora podría tener un impacto devastador en su crecimiento", alertó. EFE