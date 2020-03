Lautaro Martínez desde Italia: "Por favor, quédense en sus casas". | Fuente: EFE

La propagación del coronavirus ha afectado a casi todo el mundo; sin embargo, uno de los países más afectados es, sin duda, Italia. Desde ahí, Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, envió un mensaje de advertencia respecto a la crisis sanitaria.

"Hago este video para pedirles por favor que se queden en sus casas, que tomen conciencia de lo que está sucediendo en el mundo. Yo desde mi lugar acá en Italia, la situación está muy complicada", dice el jugador argentino desde su cuarentena en Milán.

Asimismo, dio algunas recomendaciones básicas para ser cuidadoso: "por favor quedarse en sus casas, no salir, evitar el contacto con personas y lavarse las manos constantemente. No hay que mirar hacia uno, sino al que tenemos al costado. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para que esto no avance", agregó Martínez.

De otro lado, habló de la importancia de que todos pongan de su parte: "Es un trabajo de todos juntos, les pido la mayor colaboración. Quiero agradecer a los médicos y hospitales del mundo por colaborar con su trabajo. Ánimos y muchas fuerzas", finalizó.

Como se recuerda, tanto la Serie A como la mayoría de torneos del mundo, excepto el argentino, ha suspendido sus actividades deportivas como medida de prevención ante el Covid19.