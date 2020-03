Belinda pidió que no se compartan chistes, rutinas de ejercicios o bailes de TikTok en momentos tan difíciles por la pandemia de coronavirus. | Fuente: Instagram

Belinda criticó las actividades que realizan las personas en redes sociales, debido a que la población no está siendo consciente sobre la pandemia de coronavirus. A través de sus historias en Instagram, la cantante mexicana envió un sentido mensaje a todos sus seguidores en esta cuarentena.

“Hola a todos. Estoy aquí pensativa, reflexiva, triste, asustada. Espero que todos se encuentren bien, en sus casas, cuidando a sus seres queridos, a su familia, a sus abuelitos”, empezó la cantante su mensaje en Instagram.

“Nunca había estado tan preocupada en mi vida”, reveló la famosa Belinda tras comentar que su abuela de 80 años sufre de enfisema pulmonar y, por ende, es una persona vulnerable ante un contagio de COVID-19.

En ese sentido, la intérprete de “Ángel” emitió una crítica sobre los usuarios que se enfocan en compartir recetas de cocina o rutinas de ejercicios durante la cuarentena.

“No es momento de estar todo el día pensando en ejercicio, todo el día enseñando nuestras rutinas, comidas o bailes de Tiktok. No me estoy metiendo con todas las personas que suben sus rutinas”, comentó Belinda. “Está bien, no hay que exagerar y subir todos los días las mismas rutinas”.

Además, la artista mexicana considera que no es correcto compartir chistes o memes relacionados a la crisis de salud mundial, debido a que miles de personas fallecen a causa del coronavirus a nivel global.

“No es una broma esto, se están muriendo miles de personas diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y bromas... A mí no me da risa, no me hace gracia, no me nutre el contenido de lo que hay en este momento”, expresó en Instagram.





Finalmente, Belinda —con una clara preocupación— pidió a los mexicanos que se mantengan en casa durante la cuarentena por coronavirus.

“En este momento solo quiero que todos nos unamos de verdad con el corazón y que nos amemos y nos respetemos, que seamos más inteligentes (…) Hagan caso, quédense en sus casas, por favor, pensemos y oremos por todas personas que están a punto de perder la vida”, agregó la mexicana de 30 años.

La actriz y cantante aseguró que ella también es un ser humano como todos, por lo que siente, sufre y la pasa mal en momentos difíciles. “Belinda es un ser humano igual que todos ustedes. Belinda siente, Belinda llora, Belinda sufre, la pasa muy mal, Belinda tiene familia, abuelitos, hermanos…”, dijo sobre su estado emocional ante la situación mundial por la amenaza de COVID-19.