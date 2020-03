Artistas mexicanos se unen contra el COVID-19. | Fuente: Instagram

A pesar del golpe que ha generado para el mundo del espectáculo la pandemia actual, artistas mexicanos como Yahir, Belinda, Thalía y Alejandro Fernández, entre otros, han utilizado sus redes sociales para llevar a cabo una campaña de prevención por el coronavirus.



Varias celebridades compartieron la misma imagen en la que se observa de fondo una bandera mexicana con información acerca del aumento de casos de personas infectadas en el país e impulsando a sus seguidores a quedarse en casa.



"Ayer [martes 17] tuvimos el mayor aumento de casos de COVID-19 en un solo día (29). Para México, los siguientes días son vitales para no entrar en la misma fase de aguda emergencia. (...) Tu decisión de quedarte en casa será el factor que logre aplanar la curva de contagios y generará bienestar para ti (...)", se puede leer en la imagen compartida por Belinda, Yahir y Paty Cantú.



Alejandro Fernández es uno de los artistas que más mensajes ha emitido por medio de su cuenta de Instagram. Además de subir la fotografía con la información expuesta, ha compartido videos de especialistas hablando sobre el tema, imágenes de unión y gráficas que explican el contagio.



Asimismo la cantante Gloria Trevi, quien se vio obligada a posponer su gira "Diosa de la noche", ha compartido mensajes y videos en los que promueve la higiene adecuada sin dejar de animar que las personas se queden en casa.



"¿Saben por qué yo me quedo en casa? Para poder estar así lo más pronto posible, por favor salgan lo menos que puedan, todos estamos sacrificando algo, anteponiendo lo material a la salud", escribió Trevi tras compartir un video de ella cantando en uno de sus conciertos.



"Quédate en casa, no esperes a que te obliguen, en Europa tardaron mucho, por favor México hagamos equipo. Si no te es posible haz todo lo demás que ya sabemos. Tómalo en serio", escribió la actriz mexicana Ilse Salas por medio de Instagram donde compartió imágenes de ella pasando tiempo con sus hijos.



Thalía también se ha sumado a las cantantes que han expuesto su preocupación por redes. Desde su Twitter, compartió una nota informativa sobre el tema con el mensaje "en casa por favor".



Lucero aprovechó para hacer un video en el que expresó sugerencias sobre qué hacer ante la crisis de salud que se vive y, de la misma manera, invitó a sus seguidores a seguir el ejemplo de diversos países para evitar la propagación del virus.



"Nuestros adultos mayores necesitan de muchos cuidados porque son personas muy vulnerables. Hay que adaptarnos a vivir con lo que otros países nos están sugiriendo. Ojalá se puedan quedar en casa, creo que es una de las grandes medidas de solidaridad, de no egoísmo y de ser empáticos con el mundo hoy en día", expresó la actriz y cantante mexicana.



CORONAVIRUS EN MÉXICO

El Gobierno mexicano confirmó, en el último reporte oficial, la existencia de 93 casos de contagio en su territorio, mientras que en el mundo ya hay más de 211.000 casos y se está llegando a los 8.000 fallecidos.



Por ello, dicho país ha establecido la cancelación de clases en colegios, a partir del 20 de marzo, y se han suspendido casi todos los eventos multitudinarios.



Esto está afectando al mundo del entretenimiento, la música y el cine en México, con la cancelación de conciertos, rodajes y festivales de cine. (Con información de Efe)