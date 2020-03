La actriz Camila Sodi, quien protagoniza el remake de "Rubí", tiene coronavirus. | Fuente: Univisión

La actriz mexicana Camila Sodi confirmó haberse contagiado de coronavirus, después de que su hija diera positivo en la prueba de COVID-19. La protagonista del remake de “Rubí” no se hizo la prueba, pero presenta todos los malestares relacionadas a la enfermedad.

A través de sus redes sociales, la famosa “Rubí” moderna confirmó que ella y su hija tienen coronavirus. Además, aseguró tener todos los síntomas de contagio del virus COVID-19, pero no se ha realizado la prueba. Sin embargo, su hija dio positivo a la prueba, por lo que, concluye que ella también está enferma.

“Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… Y luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva”, reveló Camila Sodi en sus historias de Instagram.

Camila Sodi anuncia que ella y su hija se contagiaron de coronavirus. | Fuente: Instagram

En ese sentido, la sobrina de Thalía se sinceró sobre sus síntomas para que sus seguidores tengan en cuenta que las sintomatologías no son iguales en todos los casos. Por ello, manifestó que nunca tuvo fiebres altas por el nuevo coronavirus.

“No todos tenemos los síntomas iguales… Yo nunca subí de los 37 (de fiebre)”, comentó Camila Sodi. “Eso mucha gente no sabe, la panza, así como revuelta, con mucho gas, la boca seca…”, agregó sobre los malestares que la llevaron a realizarle una prueba de COVID-19 a su hija.

La mexicana de 33 años recomendó a las personas que se quedaran en casa si no presentan síntomas agudos de coronavirus. Asimismo, pidió que mantuvieran a los niños con atención en sus hogares, debido a que tienen posibilidad de recuperarse más rápido que los adultos.

“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua. Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso”, pidió la famosa Camila Sodi a sus seguidores.