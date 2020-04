Los integrantes de la banda CNCO cumplen con la cuarentena por la pandemia de la COVID-19. | Fuente: EFE

Los integrantes de la banda CNCO saben mejor que muchos que los sueños se hacen realidad, y sin titubear contaron a Efe quién sería la celebridad con la que les hubiera gustado pasar la cuarentena del coronavirus, creando una lista de espectaculares famosas encabezada por Natti Natasha.



Joel Pimentel, Richard Camacho, Erick Brian Colón, Christopher Vélez y Zabdiel De Jesús se juntaron a través de la plataforma Zoom para hablar de "Honey Boo", el tema que presentaron el viernes pasado junto a la dominicana.



Después de pensarlo un poco más, Richard agregó a Ariana Grande y Rihanna, mientras que Joel escogió a Kendall Jenner.



Con excepción de Zabdiel, quien está solo, los integrantes de CNCO están viviendo la cuarentena con sus familias. En el caso de Richard, esto incluye a su hija de tres años.



El único que no está en Miami es Joel, pues se encuentra en California. Aun así, los únicos que se han visto en persona en las últimas tres semanas son Zabdiel y Christopher, quienes viven en el mismo edificio y se visitan constantemente, aunque están en departamentos diferentes.



"Esta es la etapa en la que hemos estado más tiempo separados desde que comenzamos", indicó Erick. "Nos extrañamos", reconocieron entre risas.



La banda CNCO se formó en 2015, cuando los cinco jóvenes ganaron la primera temporada del reality "La Banda" de la cadena Univision.



Sin embargo, no han dejado de comunicarse o de trabajar, pues además de atender sus redes sociales y mantenerse en contacto con su equipo, los chicos de CNCO debieron decidir si lanzaban "Honey Boo" en plena cuarentena.



"Decidimos que la música es luz y que la canción con su video divertido va ayudar para que muchos despejen la oscuridad de este momento, aunque sea un rato", explicó Erick.



"Honey Boo" es una canción que la banda tenía entre manos desde hace mucho tiempo, pero que no terminó de cuajar hasta que se dio la oportunidad de concretar la colaboración con Natti Natasha.



"Le dio un toque especial con su voz", indicó Richard, pues "le dio una gran fuerza al tema". "Habíamos coincidido con Natti en premios y alfombras", dijo Zabdiel, quien contó que durante la grabación del video pasaron "mucho tiempo con ella, hablamos mucho". "Aprendimos mucho con ella y nos divertimos cantidad", añadió.

