Danna García dio positivo por tercera vez al nuevo coronavirus y espera superarlo para reencontrarse con su familia. | Fuente: Instagram

La actriz Danna García ha dado positivo por tercera vez al nuevo coronavirus y ya lleva más de dos meses sin ver a su hijo Dante. Después de superarlo dos veces, la protagonista de “Pasión de Gavilanes” espera salir adelante de nuevo para reencontrarse con su familia.

Como no puede salir, la colombiana se comunicó con un programa de Univisión y Telemundo para contar cómo contrajo la enfermedad en su primer diagnóstico. De acuerdo con sus declaraciones, confesó que estaba en Miami y viajó a España para resolver algunos asuntos, así que se quedó en la casa de sus suegros.

Danna García aseguró que su suegra fue quien estaba mal de salud, estornudaba y tosía pero le dijo que solo era alergia. Sin embargo, se hicieron las pruebas y estaban contagiados de la COVID-19.

Luego de que ellos se recuperaran y la actriz no, llegó a pensar en la muerte por lo que dio instrucciones a su familia para que se hicieran cargo de su hijo Dante si es que pasaba lo peor: “Cuando a mí me dio la primera vez alcancé a hablar con mi familia y dar instrucciones de lo que quería que hicieran con mi hijo, cómo se encargaría y cuál era mi voluntad”.

Por otro lado, la actriz colombiana confesó sentirse mal porque su hijo está muy enojado y hay veces en las que no quiere verla por la pantalla: "Para los niños esto es durísimo, en un principio lloraba cuando me veía, entonces no me lo podían enseñar. Después empezó en la etapa de ‘mamá no’, que no le pongan a mamá, que no la quiere ver, está enojado conmigo”.

Sin embargo, está segura que logrará vencer al nuevo coronavirus y se reencontrará con su esposo y Dante.