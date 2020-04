Coronavirus: Gael García Bernal ayuda con las compras a su padre durante la cuarentena por el nuevo coronavirus

Gael García Bernal cuida a su padre quien sufre de fibrosis pulmonar. | Fuente: Instagram

México es uno de los países más afectados por la propagación del nuevo coronavirus y eso lo sabe bien el actor Gael García Bernal quien tiene que cuidar a su padre de 61 años en medio de esta pandemia.

El señor José padece de fibrosis pulmonar y no puede salir a la calle para hacer las compras, sin embargo, su hijo se encarga de llevarle la despensa y la comida hasta la puerta de su casa para que pueda alimentarse.

Gael García lleva comida a su padre en plena cuarentena obligatoria. | Fuente: TV Notas

En una entrevista con el medio TV Notas, don José García confesó que se siente orgulloso de tener un hijo como Gael:

“Me la paso en casa, con mi esposa Bella, y no tenemos ningún contacto con nadie. Mi hijo me está ayudando mucho, pues el otro día nos trajo frutas, verduras y otros víveres, ya que ante esta situación sabe que no puedo salir por mi enfermedad y también por mi edad”.

“Estoy muy orgulloso y agradecido de que Gael sea así. La verdad es un gran hijo y también es muy lindo, pues aunque él había estado guardando la cuarentena, salió sólo para verme y traerme víveres, y siempre está al pendiente de lo que pueda necesitar”, aseguró.

Gael García y su padre en México. | Fuente: TV Notas

Además, agregó que el actor mexicano dejó sus proyectos para quedarse en México y así velar por la salud de sus padres:

“En un principio yo me encontraba muy preocupado por él, pues se la pasa viajando mucho por su trabajo, pero afortunadamente le tocó pasar la cuarentena aquí, en la Ciudad de México”.

José García dijo también que todos los ciudadanos están preocupados por sus hijos pero Gael es distinto ya que se preocupa mucho por ellos: “En estos momentos todos están preocupados por sus hijos, sin embargo, él es diferente, pues se preocupa mucho por mí. Esperemos que esto termine pronto y podamos regresar a trabajar”.