Joaquin Phoenix pide que liberen a los presos para que no se contagien de COVID-19. | Fuente: Instagram

El actor Joaquin Phoenix ha manifestado su inquietud frente a la pandemia del nuevo coronavirus y cómo ataca a las personas que están en las cárceles ya que no se están adoptando las medidas necesarias para su cuidado.

El artista pidió la excarcelación de presos, aquellos más vulnerables ante el virus, para impedir la propagación del COVID-19 en las prisiones de Nueva York. Mediante un comunicado por la campaña “Release Aging People in Prision” apuntó lo siguiente:

"La propagación del coronavirus en las cárceles amenaza la salud y la seguridad de todos nosotros. Cuando estás encarcelado no existe la distancia social y garantizar una buena higiene no es una opción. Los líderes deben hacer todo lo posible para evitar que las personas encarceladas y los que trabajan en las cárceles enfermen y propaguen el virus".

"Le pido al gobernador Andrew Cuomo que tome medidas en Nueva York otorgando clemencia a los neoyorquinos en prisión. La vida de tantas personas depende de sus acciones. Nadie merece morir en prisión de COVID-19", agregó el intérprete.

De acuerdo con la información de TMZ, la secretaria del Gobernador, Melissa DeRosa, aseguró que se ha iniciado un proceso para liberar a los prisioneros "con 90 días o menos restantes en su sentencia, que tienen 55 años de edad o más, y cuyo delito no fue un delito grave o sexual".

Joaquin Phoenix se ha caracterizado por estar a favor de los animales y de las personas en estado vulnerable, siempre se le ha visto luchando por ellos y sus mensajes han generado polémica por contener verdades.

Lo más recordado del actor es que salvó a una vaca del matadero junto a su cría, cabe resaltar que el artista es vegano y es contra de esta actividad:

“Nunca pensé que encontraría amistad en un matadero, pero al conocer a Anthony y abrirle mi corazón al suyo, me doy cuenta de que podríamos tener más en común que las diferencias. Sin su acto de amabilidad, Liberty y su becerro, Indigo, habrían encontrado una terrible final”.