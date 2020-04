Katy Perry donará parte de las ganancias de su marca de accesorios. | Fuente: Instagram

Katy Perry se suma a los artistas que han decidido apoyar en medio de la pandemia generada por el nuevo coronavirus, así lo anunció la figura de la música pop en su cuenta de Instagram.

La cantante estadounidense, de 35 años, señaló que el 10% de las ganancias que obtenga con su línea de zapatos, Katy Perry Collections, será donado para ayudar a víctimas de la COVID-19.

“¿Quién dice que no te puedes ver linda mientras estás aburrida en casa? Y no olviden que el 10% de cada compra estará siendo donada a la organización Baby2Baby para apoyar sus esfuerzos por brindar material de ayuda esencial a niños y familias afectadas por la COVID-19”, escribió en la red social.

La intérprete de “Fireworks” mostró parte de su colección, en la que se aprecian unas coloridas sandalias y una cartera fucsia, que ella misma realiza como parte de su faceta de empresaria.

Katy Perry es una de las grandes estrellas del pop en la actualidad. Su exitosa carrera comenzó a destacar con el disco "One of the Boys" (2008) y su último trabajo hasta la fecha es "Witness" (2017).

BEBÉ EN CAMINO

A inicios de marzo, Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron que esperan su primer bebé juntos, luego de que la cantante lanzara su videoclip “Never Worn White” donde luce el vientre abultado.

Tras ello, Katy Perry compartió una imagen en la que el actor Orlando Bloom tiene el rostro con crema color rosa, con la que confirma que el bebé que espera será mujer.

"Es una niña", escribió la intérprete de Firework junto a la instantánea que ya ha logrado casi tres millones de 'likes' en solo unas horas.