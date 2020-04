Ricardo Darín es un actor argentino que protagonizó ​"El mismo amor, la misma lluvia". | Fuente: AFP

El actor argentino Ricardo Darín habló sobre la pandemia del coronavirus que deja, hasta el momento, cerca de 2 millones de contagios y más de 118,000 muertes a nivel mundial.



"Me inquieta mucho que no detectemos exactamente qué es lo que está ocurriendo y también me inquieta muchísimo no poder ayudar más. Hay una profunda desigualdad en el mundo y en este caso lo vamos a sentir en forma muy dolorosa. Hay mucha gente que no va a cambiar. La acumulación de la riqueza se va a seguir produciendo. En este momento, aunque no lo podamos creer, hay gente que se está haciendo multimillonaria por esto. Cuesta creerlo, pero es así", dijo en una entrevista con el programa televisivo español Lo de Évole.



El protagonista de la película argentina 'El secreto de sus ojos' señaló que lo que más le perturba del actual panorama es "la estupidez de cometer errores que cuestan vidas, de los necios que se distraen con teorías conspirativas, que no detectemos lo que está ocurriendo, porque lo cierto es que todos estamos metidos en la misma sopa".



Ricardo Darín comentó también que trata de ser optimista ante los estragos sociales que provoca la crisis sanitaria.



"Es difícil mencionar algo bueno hay mucho dolor, muchas perdidas. Lo único que aparece es el contacto, el mantener largas horas codo a codo y bregar por lo mismo. En España hay una frase que se dice mucho y yo me la he robado y que es que 'Cuando llueve nos mojamos todos'. Ahora nos está lloviendo a todos. En algunos casos espero que puede servir para ponerse en el lugar de los demás y entender a los demás en vez de criticarnos: observarnos, mirarnos, tratar de averiguar y entender quiénes somos, qué queremos, cómo nos gustaría ser, qué cosa deberíamos cambiar. Probablemente, podríamos anotar eso como un punto positivo, pidiendo perdón a todos aquellos que están sufriendo muchísimo por tanto dolor".



El actor argentino remarcó que la crisis del coronavirus que se vive es un "momento histórico" y "un gran golpe al ego". "Y siempre que luchamos contra el ego, estamos haciendo algo bueno, porque es nuestro monstruo interno", agregó.

Lo bueno de toda esta situación para @BombitaDarin.

Y dicho bonito, claro.#LoDeQuédateEnCasa4 pic.twitter.com/UA4kS1chOj — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 12, 2020