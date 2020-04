El actor Samuel L. Jackson recitó un poema durante la cuarentena. | Fuente: Captura de pantalla

Samuel L. Jackson se dirigió a todas las personas que no respetan la cuarentena en estos momentos críticos por la pandemia de coronavirus. Mediante un poema, la estrella de 71 años pidió a los ciudadanos que se quedaran en sus “malditas casas” para prevenir el contagio de la COVID-19.

Como parte del segmento de Jimmy Kimmel, el actor de “Pulp Fiction”, muy fiel a su estilo, pronunció un sentido mensaje. En ese sentido, aprovechó su posición como celebridad para que muchas personas lo escuchen mientras lee un poema dedicado al distanciamiento social.

“Quédate en tu maldita casa, el ‘Rona’ (coronavirus) se está extendiendo, esta mie*** no es broma. No es hora de trabajar o deambular. La forma en que pueden luchar es simple, mis amigos. Solo quédense en su maldita casa”, recomendó Samuel L. Jackson. “Técnicamente no soy médico, pero los hijos de p*** me escuchan cuando leo un poema”.

El intérprete de Nick Fury en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha cumplido con quedarse en casa, desde donde leyó estos sinceros sonetos en tiempos de cuarentena. Jackson hizo énfasis en no salir a las calles hasta que todo vuelva a la normalidad, así como destacó la necesidad de una buena higiene.

“Así que aquí estoy, Sam maldito Jackson, rogándote que guardes tu trasero en casa. Si deseas que las cosas vuelvan a la normalidad, no te asustes, solo usa tu domo. Lávate las manos, deja de tocarte la cara y quédese en tu maldita casa”, concluyó en el video publicado en YouTube.

Cabe destacar que el poema de Samuel L. Jackson es una versión alternativa del libro “Go the Fuck to Sleep”, del escritor Adam Mansbach y el ilustrador Ricardo Cortés, y ha sido narrada por el actor de cine anteriormente. Sin embargo, esta variación del poema fue utilizada para llamar la atención a todos los que no respetan la cuarentena.