El actor contrajo coronavirus cuando se encontraba rodando una película en Australia con su esposa Rita. | Fuente: Instagram

El actor Tom Hanks habló sobre cómo fueron los síntomas que él y su esposa, Rita Hanks. tuvieron cuando contrajeron el coronvirus en Australia. Durante una entrevista radial, señaló que si bien el se agotaba facilmente, fue más bien su esposa quien sí la pasó muy mal.

"Tenía mucho dolor de cuerpo y agotamiento físico. Me puse a hacer ejercicios y a los 12 minutos me cansaba", narró para The National Defense Radio Show. Sin embargo, precisó que su esposa no podía ni pararse puesto que se cansaba muy rápido.

"Rita pasó por un momento más difícil que yo. Ella tenía una fiebre mucho más alta. Había perdido el sentido del gusto y el olfato. No tuvo absolutamente ninguna alegría con la comida durante una buena parte de tres semanas ", contó.

Como se recuerda, su esposa sobrevivió al cáncer de mama. "Ella se tenía que arrastrar por el suelo para poder ir al baño porque no tenía fuerzas", agregó.

Demostrando que se ha recuperado del nuevo coronavirus, el actor Tom Hanks regresó a las pantallas como anfitrión del programa de comedia “Saturday Night Live”, que fue transmitido en su especial “At home” el pasado 12 de abril.

"Es raro estar animando desde mi casa. Son tiempos extraños para intentar ser graciosos, pero intentar serlo es parte de este programa. Desde que fui diagnosticado he sido un padre americano más que nunca, porque nadie quiere estar cerca de mí e incomodo a la gente. Mi esposa y yo estamos bien y estamos en cuarentena donde todos deberían estar".