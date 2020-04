Tom Hanks y Rita Wilson se recuperaron satisfactoriamente después de padecer de la COVID-19. | Fuente: ¡Hola!

Después de que Tom Hanks y su esposa Rita Wilson se contagiaran del nuevo coronavirus mientras estaban en Australia grabando la película biográfica de Elvis Presley, el actor conversó en el podcast de NPR Wait Wait… Don’t Tell Me! sobre lo que unos médicos querían hacer con su sangre:

"Acabamos de descubrir que llevamos los anticuerpos. No solo nos han contactado (los científicos); hemos dicho, ¿quieres nuestra sangre? ¿Podemos dar plasma? Y, de hecho, lo daremos ahora a los lugares que esperan trabajar en lo que me gustaría llamar Hank-ccine", aseguró.

Tom Hanks también se animó a contar cómo fue que Rita Wilson pasó el nuevo coronavirus cuando estaba infectada:

"Rita pasó por un momento más difícil que yo. Tenía una fiebre mucho más alta y tenía otros síntomas. Ella perdió su sentido del gusto y el olfato. No tuvo absolutamente ninguna alegría en comer durante una buena parte de tres semanas".

Además, el actor estadounidense narró para The National Defense Radio Show que no podían hacer mucho esfuerzo porque se cansaban rápido: "Tenía mucho dolor de cuerpo y agotamiento físico. Me puse a hacer ejercicios y a los 12 minutos me cansaba".

ANUNCIARON SU CONTAGIO

"Tenemos el COVID-19 y estamos en aislamiento, por lo que no se lo estamos transmitiendo a nadie más", con este mensaje el protagonista de la película "El náufrago", quien se encontraba en Australia para prepararse para un rodaje., anunció su contagio

En ese sentido, su hijo Chet Hanks también brindó un comunicado dirigido a los seguidores del querido Tom Hanks, donde indicaba que sus padres se encontraban bien.

“Están tomando precauciones, obviamente. Pero no creo que sea algo por lo que haya que preocuparse mucho. Agradezco la preocupación de todos, y los buenos deseos, pero creo que todo va a estar bien. Los aprecio, manténganse todos seguros allá afuera, mucho amor”, manifestó.