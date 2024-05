Críticas 'gordofóbicas' hacia Nelly Furtado inundan las redes sociales tras su concierto en México

Nelly Furtado, la conocida cantante canadiense, ha sido blanco de numerosos comentarios gordofóbicos en redes sociales tras su reciente actuación en el festival Tecate Emblema 2024, celebrado en Ciudad de México. Su cuerpo fue objeto de críticas que desataron un intenso debate en línea.



Furtado, de 45 años, subió al escenario del festival la tarde del segundo día, luciendo un body enterizo con escote halter, decorado con pedrería incrustada y rayas diagonales en rojo y negro, con un efecto de red. Al comienzo de su presentación, llevaba una chaqueta corta de látex roja tipo puffer.



La presentación de Nelly Furtado cumplió con las expectativas. "¡Puedo morir en paz, ha sido el día más feliz de mi vida!", "¡Fue increíble!", "México te ama", "Eres la mejor artista que pude elegir seguir", escribieron sus fans tras el concierto. También pidieron que regrese pronto con un espectáculo completo.

Nelly Furtado alcanzó a la fama por canciones como 'I'm Like a Bird' y 'Maneater'.Fuente: Instagram: @nellyfurtado

¿Qué dijeron en redes sobre Nelly Furtado?

La presentación de Nelly Furtado en el festival Tecate Emblema 2024 encendió la controversia. La cantante apareció en escena luciendo un enterizo que realzaba las curvas de su cuerpo. La respuesta del público en redes sociales no se hizo esperar, y entre los comentarios despectivos se leyeron términos como "gorda", "babosa", "con panza" y "fea".



Sin embargo, muchos seguidores salieron en defensa de Furtado, elogiando su atractivo y talento: "Es una diosa de la sabrosura", "Su cuerpo es perfecto" y "Está mejor que nunca". Muchas mujeres también se identificaron con su cuerpo, mientras que otras señalaron: "Las mujeres que la critican es de pura envidia".

Imagínate todas esas personas que están diciendo que Nelly Furtado está gorda y fea.



Cómo de tristes deben ser sus vidas.



Pero si está buenísima😍😍😍

pic.twitter.com/iHd82iP7Of — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) May 22, 2024

La verdad, yo vi a la tal #NellyFurtado y se me hizo bien gorda. — Nazarín (@0Hueman) May 23, 2024

Jajajaja, sus rodillas son las que no van a soportar tantos kilos de grasa. Dejen de romantizar la obesidad. — Palomitas y cacahuates (@izarome14) May 22, 2024

Pura fea envidiosa critica a Nelly Furtado y sus curvazas 🔥 — Ana Paola (@ana_paolars) May 23, 2024

Yo veo a Nelly Furtado y se me hace gorda y babosa. pic.twitter.com/0OZ0bAxS2N — Rhevolver (@Rhevolver) May 22, 2024

¿Qué le ha pasado a Nelly Furtado?

En la década de los 2000, Nelly Furtado fue una de las cantantes más populares y exitosas en el panorama musical. Se dio a conocer con temas como I'm Like a Bird y Turn Off The Light, pero alcanzó lo más alto de su carrera con Promiscuous y Maneater. Además, se llevó todos los aplausos de la crítica y el público gracias a su tercer álbum, Loose.



A los 45 años, Furtado no ha lanzado nuevos temas desde su último álbum, The Ride, en 2017. Sin embargo, recientemente ha vuelto a llamar la atención debido al evidente cambio en su cuerpo, luego de hablar abiertamente sobre su diagnóstico de TDAH y lipedema. Esta enfermedad crónica, que afecta principalmente a mujeres, ha influido en sus fluctuaciones de peso.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis