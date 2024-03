"Gracias por acompañarme en este increíble viaje": Kylie Minogue se consagra como Icono Global en los Premios BRIT 2024

La noche más importante de la música en Inglaterra tuvo lugar el último sábado, y una superestrella internacional recibió uno de los mayores honores. Se trata de Kylie Minogue, quien fue galardonada con el BRIT Award al Icono Global 2024.



El premio de Icono Global es un reconocimiento que se otorga a "artistas verdaderamente excepcionales", según explicó la organización. Anteriormente, lo han recibido estrellas como Elton John, David Bowie y Paul McCartney, entre otros.

Kylie Minogue desfiló por la alfombra de los Premios BRIT 2024 en un elegante traje negro.Fuente: EFE

¿Qué dijo Kylie Minogue al recibir el BRIT Award al Icono Global 2024?

Tras recibir el premio de manos de Dua Lipa, Kylie Minogue agradeció a todos los que la acompañaron en su trayectoria. "Hay una parte de mí que todavía es la niña de 14 años en su habitación soñando con hacer música y estar en esta industria", dijo.



"Para algunos de ustedes, ha sido toda una vida, 36 años y contando, de experiencias juntos y lo que realmente me emociona es el amor por la música y la conexión con la gente. Así que, estén donde estén viendo, desde casa o aquí, muchas gracias".



La cantante australiana, quien ha acumulado nueve álbumes número uno y siete singles número uno en el Reino Unido, cerró su discurso agradeciendo "cada persona" que le ha acompañado en su viaje: "Los quiero, tienen mi corazón para siempre".

¿Cómo fue la presentación de Kylie Minogue en los Premios BRIT 2024?

Kylie Minogue cerró la noche de los Premios BRIT 2024 con una electrizante presentación en la Arena O2 de Londres. Vestida con un brillante traje rojo mientras se alzaba sobre el escenario en una plataforma empezó su número cantando Padam Padam.



Tras un cambio de vestuario y de épocas, uniéndose a sus bailarines futuristas de apoyo, pasó a un vestido negro para interpretar Can't Get You Out of My Head, su mega éxito de 2001, que curiosamente presentó en vivo en los BRITs de 2002.



Pero eso no fue todo. Un grupo de personas vestidas con túnicas negras y máscaras se unieron a ella mientras sonaba Slow. Después de otro cambio de vestuario, esta vez terminando en un traje blanco, continuó la presentación con Love at First Sight.



"Muchas gracias", expresó mientras avanzaba por la pasarela central del escenario. "Gracias por acompañarme en este increíble viaje", continuó antes de interpretar All the Lovers para concluir su actuación de casi siete minutos y los Premios BRIT 2024.

Kylie Minogue recibió el Global Icon Award, una distinción que antes fue para estrellas como Elton John.Fuente: AFP

¿Quién fue el gran ganador de los Premios BRIT 2024?

La cantante británica Raye fue la gran triunfadora de los Premios BRIT 2024 al llevarse un total de seis estatuillas, incluidos los premios a la mejor artista y al mejor álbum por My 21st Century Blues. Muy emocionada, se preguntó: "¿Qué está pasando?".



Raye, quien ya había hecho historia en los BRITs al recibir la mayor cantidad de nominaciones para un artista en un año, también se llevó a casa los premios a la mejor compositora, nueva artista, R&B y canción por Escapism, en colaboración con el rapero 070 Shake.



Otro de los premios destacados fue para la banda Jungle, que recibió el BRIT al grupo del año. Además, el premio al mejor acto alternativo/rock fue para el grupo Bring Me The Horizon, mientras que el premio al mejor acto pop fue para Dua Lipa.



