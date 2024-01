Critics Choice Awards 2024: el curioso gesto de Jennifer Aniston con Pedro Pascal que se hizo viral

Pedro Pascal fue una de las figuras más esperadas en la entrega de los Critics Choice Awards 2024. Más allá de su nominación a mejor actor en una serie dramática por The Last of Us, el chileno captó la atención de otros colegas al aparecer con un cabestrillo en el brazo derecho que combinó con su atuendo.

El propio protagonista de The Mandalorian comentó que sufrió un percance durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, lo que resultó en la necesidad de usar este soporte para limitar el movimiento de su extemidad. A propósito de esta condición, el intérprete protagonizó uno de los momentos más curiosos en la alfombra roja.

Durante el desfile de estrellas, Pascal interactuó de manera peculiar con Jennifer Aniston, un hecho que rápidamente se hizo viral en redes sociales. La actriz que dio vida a Rachel en Friends acarició el brazo del actor mientras miraba a las cámaras, creando un momento afectusoso por las expresiones de la expareja de Brad Pitt.

Luego, Pedro bromeó con la actriz afirmando que sería parte del elenco de la próxima temporada de The Morning Show, la exitosa serie que protagoniza la actriz. A modo de respuesta, Aniston preguntó a su co-protagonista, Reese Whiterspoon si sería posible traerlo a la serie, también a modo de broma.

Jennifer Aniston ha expresado en más de una ocasión su admiración por Pedro Pascal. En una entrevista con BioBioChile durante el estreno de la película Misterio a la Vista, Aniston elogió al actor refiriéndose a él como "fantástico".

Kieran Culkin vuelve a dejar sin premio a Pedro Pascal

Los Critics Choice Awards 2024 enfrentaron nuevamente a Pedro Pascal y Kieran Culkin por el galardón en la categoría mejor actor principal en una serie dramática. La competencia, que anteriormente los reunió en los Globos de Oro 2024, tuvo a Culkin como ganador en dicho apartado.

La categoría también era disputada por talentosos actores como Tom Hiddleston, Timothy Olyphant, Ramón Rodríguez y Jeremy Strong. Sin embargo, fue Kieran quien finalmente se llevó el reconocimiento por su papel en Succession.

Aunque no repitió la broma que hizo a Pedro Pascal en los Globos de Oro 2024, el actor aprovechó su discurso para agradecer al equipo de producción de Succession y a su esposa, Jazz Charton: "Eres la razón de que yo sea yo".

La producción de HBO Max también se alzó con el premio a mejor serie dramática en la misma ceremonia, superando a otras producciones notables como The Crown, The Diplomat, The Last Of Us, Loki, The Morning Show, Star Trek: Strange New Worlds y Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.