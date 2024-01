Critics Choice Awards 2024: reacción de Ryan Gosling tras ganar premio por 'Barbie' se hace viral

El actor Ryan Gosling, quien interpreta a Ken en la película Barbie, se convirtió en el ganador del premio a la mejor canción en los Critics Choice Awards 2024. El tema I'm just Ken, compuesto por Mark Ronson y Andrew Wyatt, arrebató la estatuilla a la gran favorita de la velada, What was I made For? de Billie Eilish, que forma parte del soundtrack de la misma película.

Sin embargo, la noticia del triunfo llamó la atención por la peculiar reacción del intérprete al escuchar su nombre como ganador. En lugar de mostrar una expresión de alegría, el actor aparentó incredulidad y desconcierto, generando un gesto que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

¿Qué quiso expresar Ryan Gosling con su reacción en los Critics Chioce Awards 2024?

Una cámara captó el momento en que Ryan Gosling, lejos de ofrecer una sonrisa, demostró su aparente confusión ante el anuncio. La reacción del popular Ken dividió opiniones entre los espectadores. Mientras algunos creían que expresaba convicción de que su canción no merecía el premio, otros afirmaban que era simplemente una muestra de humildad.

"Es como cuando haces un deber a: 'maldita sea', y resulta ser el mejor de la clase", "Ni él se la creía", o "Reacción lógica de alguien que sabe que no lo merecía", fueron algunos comentario que aparecen en las redes sociales.

Más allá de que el actor haya tenido esa reacción, I'm just Ken ya ha superado las 100 millones de reproducciones en Spotify, aunque queda notablemente por debajo de la composición de Billie Eilish, que alcanza la cifra de 500 millones de reproducciones.

Ryan Gosling se defiende de las críticas por ser Ken a sus 42 años

Antes del estreno mundial de Barbie, Ryan Gosling recibió una serie de críticas por ser "muy viejo", comentarios que el intérprete ha hecho oídos sordos.

"¿Alguna vez alguien había pensado en Ken antes de esto? (...) no, no nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo (...) Si alguna vez te importó Ken, sabrías que a nadie le importa. Así que tu hipocresía está expuesta. Por eso hay que contar su historia", dijo el actor de 42 años a la revista estadounidense GQ.

"Yo diría que, si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Kens con los que jugar", apuntó el canadiense, que comparte créditos con Margot Robbie, de 32 años. Asimismo, Gosling contó que una de las razones por las cuales aceptó el rol de un muñeco para niños fue la posibilidad de trabajar en un proyecto que impulsaba los papeles y el talento femenino.

Además, dijo que darle vida a Ken le dio la oportunidad de volver a conectar con su juventud y esa versión suya de la que se había distanciado cuando comenzó a actuar en películas más serias.

"Hay algo en este Ken que realmente creo que se relaciona con esa versión de mí mismo. El tipo que se ponía pantalones Hammer, bailaba en el centro comercial, olía a Drakkar Noir y se hacía flequillos Aqua Net. Le debo mucho a ese chico (...) la realidad es que él es la razón por la que tengo todo lo que tengo", dijo el también protagonista de cintas como First Man.