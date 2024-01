"Lo siento, Pedro Pascal, es mío": Kieran Culkin bromeó con el chileno tras vencerlo en los Globos de Oro 2024

El intérprete chileno Pedro Pascal no logró alzar el Globo de Oro a Mejor actor de serie de drama y se llevó Kieran Culkin, el actor detrás de Roman Roy en Succession.

Al subir a dar su discurso, el actor bromeó con su colega latino: "Pedro, lo siento. Es mío”, señaló, sacando carcajadas en el público. La estrella de The Mandalorian le respondió con un puchero y luego con una sonrisa. Las cámaras captaron el divertido momento entre los amigos.

Como se recuerda, Succession llegó a su fin en mayo de este año; mientras que The Last of Us confirmó su segunda temporada este año.

"Suck it Pedro, sorry." - Kieran Culkin wins his first Golden Globe for his role in #Succession at the 2024 #GoldenGlobes pic.twitter.com/lrczdSXEfO — The Hollywood Reporter (@THR) January 8, 2024

Succession en los Globos de Oro 2024

En la categoría masculina de los Globos de Oro, Succession, serie estrenada en junio de 2018 por HBO, tuvo hasta seis nominaciones donde tres son a mejor interpretación de actor en serie de televisión donde figuran: Kieran Culkin (Roman Roy), Jeremy Strong (Ken Roy) y Brian Cox (Logan Roy).

Del mismo modo, la serie tiene otras tres opciones en la categoría como Mejor actor de reparto en televisión con Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans), Alexander Skarsgård (Lukas Matsson) y Alan Ruck (Connor Roy).

El aporte femenino no es ajeno a las nominaciones de Succession con la actriz Sarah Snook (Shiv Roy) como mejor actriz de serie dramática de televisión y a J. Smith-Cameron (Gerri Kellman) incluida en la lista de mejor actriz de reparto en televisión.

¿De qué tratará The Last of Us 2?

Según las declaraciones de Craig Mazin, showrunner de la serie, la segunda temporada de la serie de The Last of Us podría omitir el salto en el tiempo que existe entre la primera y segunda entrega de la saga en los videojuegos. Entre Parte 1 y Parte 2, existe un lapso de cinco años, pero el nuevo material de HBO Max se centrará en desarrollar la relación entre Joel y Ellie que en el videojuego se aprecia a través de flashbacks.

"El salto en el tiempo es importante, hasta cierto punto. Refleja la naturaleza cambiante de la relación entre Ellie y Joel. Hay un cambio principal en el tiempo, pero también hay momentos que se ven, que están entre los acontecimientos de la historia principal de The Last of Us Parte II y la historia de The Last of Us Parte I”, añadió.