Billie Eilish se viste de Barbie y estrena canción para la banda sonora de la película

Billie Eilish lanzó What Was I Made For?, tema incluido en la esperada película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. La canción fue compuesta por la propia cantante estadounidense y contó con la colaboración de su hermano Finneas, quien produjo el tema en su estudio casero de Los Ángeles.

Este tema íntimo y desgarrador sirve de fondo sonoro para escenas fundamentales de la película, al tiempo que subraya de forma conmovedora el mensaje y sentimiento de la misma.

What Was I Made For? también viene acompañada de un video musical, dirigido por Eilish. El material se estrenó en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en las vallas publicitarias de Paramount Times Square.

Sobre este lanzamiento, Billie Eilish compartió con sus fans: "Para ser realistas con ustedes, todo esto pareció suceder en un momento en que realmente lo necesitaba. Estoy tan tan agradecida por ello".

Grandes logros en su corta carrera

Con el lanzamiento de su segundo álbum Happier Than Ever debutando en el número 1 del Billboard 200 en Estados Unidos y en 19 países de todo el mundo, la artista de 21 años es considerada una de las mayores estrellas surgidas en el siglo XXI.

Billie Eilish ha hecho historia como la artista más joven en recibir nominaciones y ganar en todas las categorías principales de los Grammy 2020, recibiendo un premio a mejor artista nuevo, álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor álbum vocal pop.

También es la artista más joven en escribir y grabar un tema oficial para la película de James Bond, No Time To Die, que el año pasado ganó un Oscar a la mejor canción original.