Daddy Yankee espera que "en la paz de Dios termine" la demanda contra su exesposa

El cantante Daddy Yankee asiste a una audiencia este jueves, en elTribunal Federal en San Juan (Puerto Rico).
El cantante Daddy Yankee asiste a una audiencia este jueves, en elTribunal Federal en San Juan (Puerto Rico). | Fuente: EFE | Fotógrafo: Thais Llorca
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Daddy Yankee interpuso una demanda contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González, por presuntamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Productions y Los Cangris Inc., con la que reclama una compensación de 12 millones de dólares.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El artista urbano puertorriqueño Daddy Yankee dijo este jueves que espera que "en la paz de Dios termine" la demanda contra su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeisha González, por presunta destrucción de archivos de sus corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc.

"Que en la paz de Dios termine. Vamos pa' encima", expresó Daddy Yankee a su llegada hoy al Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan), donde se celebra la vista inicial de este nuevo caso, que se enmarca en la disputa judicial que comenzó a finales de 2024.

Acompañado de su representante legal en esta vista, el licenciado Victor Acevedo Hernández, el intérprete aseguró que le hubiera gustado que esta situación "fuese de otra manera" y que "siempre" ha estado "al servicio y abierto" a llegar a algún acuerdo.

Daddy Yankee creció en una familia de músicos.​ Su padre era un bongosero, nacido en 1946 (un percusionista de salsa), la familia de su madre incluía numerosos músicos, y él mismo cantó desde muy temprana edad, con un don para la improvisación.

Daddy Yankee creció en una familia de músicos.​ Su padre era un bongosero, nacido en 1946 (un percusionista de salsa), la familia de su madre incluía numerosos músicos, y él mismo cantó desde muy temprana edad, con un don para la improvisación.Fuente: EFE

Daddy Yankee demanda a su exesposa por $12 millones

Los abogados de Daddy Yankee alegan que la exesposa y entonces cuñada del exponente urbano violaron la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas al acceder y destruir datos corporativos sin su autorización.

Por ello, el cantante pide 12 millones de dólares, alegando que las hermanas González accedieron sin autorización y eliminaron archivos esenciales relacionados con la carrera del artista, incluyendo información de su gira ‘La Última Vuelta’ y la venta de su catálogo musical.

Por su parte, Acevedo Hernández agregó que el objetivo del caso es "reivindicar los derechos" de la corporaciones los Cangris y El Cartel Records y pedirle al tribunal que las demandadas "devuelvan cuatro años de registro que fueron borrados en los archivos de las corporaciones”.

“Nuestra postura es que hay jurisdicción federal y precisamente existen para este propósito”, aseguró el abogado.

La demanda señala que las hermanas González "sabotearon operaciones fundamentales" al eliminar comunicaciones relacionadas con la venta multimillonaria del catálogo musical de Daddy Yankee y con su gira La Última Vuelta World Tour, entre otros.

De acuerdo con Acevedo Hernández, dichas comunicaciones "se borraron durante el tiempo en que ellas ya no estaban autorizadas para manejar las corporaciones y en un periodo en que pasaron a manos de Daddy Yankee".

La exesposa del cantante Daddy Yankee, Mireddys González, asiste a una audiencia este jueves, en el Tribunal Federal en San Juan (Puerto Rico).

La exesposa del cantante Daddy Yankee, Mireddys González, asiste a una audiencia este jueves, en el Tribunal Federal en San Juan (Puerto Rico).Fuente: EFE

El silencio de Mireddys González ante la prensa 


Mientras, la abogada de Mireddys González, Mayra López Mulero, le pidió a su cliente que no hiciera expresiones a la prensa a su llegada al tribunal.

"No vamos a hacer ningún comentario y tenemos que respetar los procedimientos. Ella va a contestar lo que yo le voy a pedir que conteste", enfatizó.

La disputa por las corporaciones comenzó después de que en diciembre de 2024 las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de cien millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

La separación de la pareja se confirmó en esas fechas y el divorcio se hizo oficial el pasado 19 de febrero, tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común. Desde entonces, las controversias en los tribunales estatales han sido frecuentes, y ahora llegan al foro federal.

Informes RPP

Daddy Yankee anuncia su retiro con su gira "Legendaddy"

Daddy Yankee, leyenda mundial del reguetón, anunció su retiro de la música. Se despedirá con uan gira mundial que lo traerá de regreso al Perú después de 3 años. En el siguiente informe, un repaso a su trayectoria e importancia en la música urbana.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Daddy Yankee Mireddys González

