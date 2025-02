Daddy Yankee y Mireddys González oficializan su divorcio tras casi 30 años de matrimonio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Es oficial! Daddy Yankee y Mireddys González firmaron el divorcio después de 30 años de matrimonio. En una reunión virtual, la expareja se reunió con sus abogados para darle fin a su unión; no obstante, aún queda una nueva audiencia para la división del patrimonio.

Tras darse a conocer esta noticia, la empresaria compartió un mensaje que podría estar dirigido al padre de sus hijos y a la situación que está viviendo.

"Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir NO, cuando moría por decir Sí, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más. Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que HOY SOY", se lee.

De acuerdo con los documentos presentados en la corte, a través de la videollamada, oficializaron su divorcio por "ruptura irreparable" que no solo incluye lo personal, también lo laboral.

La separación de Daddy Yankee y Mireddys González se llevó a cabo el martes 18 de febrero y la orden había sido emitida el 31 de enero por la jueza Eva Soto del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina, municipio en el norte de Puerto Rico.

Daddy Yankee lanzó canción después de su divorcio

A través de las redes sociales, Daddy Yankee compartió el visualizer de su nueva canción En el desierto que justamente lanzó luego de firmar el divorcio con Mireddys González.

"Tengo que ganarle la guerra a la ansiedad/ Tengo una vida y por ella voy a pelear/ como un león rugiendo en la oscuridad/ Yo voy a vencer, yo voy a vencer. Señor, líbrame del pánico y del insomnio/ renueva mi mente, reprende la culpa y mis demonios/ Esto es un día a la vez sin perder la fe/ Lo que no comprendo ahora, lo voy a entender después", reza la letra.

Si bien había estrenado solo la letra del tema en YouTube, este martes publicó el video de la canción y recibió muchos comentarios positivos: "La sensación es liberadora", "Es preciosa la canción, el ritmo es precioso, te llega y te llena en el alma", "Un tema poderoso, de bendición", "No es fácil por lo que estás pasando, Dios te ayudará en este proceso", "Gracias por ayudar al mundo a ser un lugar mejor", "Que Dios siempre cubra y proteja a DY, nunca dejes de hacer música", fueron algunos de ellos.

Informes RPP Daddy Yankee anuncia su retiro con su gira "Legendaddy" Daddy Yankee, leyenda mundial del reguetón, anunció su retiro de la música. Se despidió con una gira mundial que lo traji de regreso al Perú después de 3 años. En el siguiente informe, un repaso a su trayectoria e importancia en la música urbana. Leer más Compartir Informes RPP Share 00:00 · 00:00